Резников рассказал, за сколько в США подготовят украинских военных для работы с Patriot

Иностранные партнеры будут с Украиной до конца войны, то есть, до победы над страной-агрессором Россией. В частности, в США подготовят наших военных для работы с системами Patriot всего за 10 недель, при том, что обычно эта подготовка составляет порядка 10 месяцев.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Армія Іnform. Чиновник сказал, что все успехи на фронте стали возможными благодаря существенной помощи мира.

"Это война в движении, которая обеспечивается ресурсами наших партнеров, но самое главное духом и волей Украины. Надо всегда уметь говорить: "спасибо". Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимостью миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, минимальна. Сегодня же есть решение американских партнеров, что наших офицеров подготовят через 10 недель", – рассказал Резников.

Также он выразил надежды на то, что 2023 год принесет нашей стране долгожданную победу над государством-террористом.

"Я верю, что этот год станет годом победы. И партнеры верят в нашу победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они вкушают это слово. Пример вам расскажу даже: в День Независимости я хотел отметить наших партнеров государственными наградами. Когда я ехал на "Рамштайн", то повез их с собой, но юридическая процедура не позволила их вручить. Тогда я предложил Ллойду Остину, что могу передать наградить позже через посла или атташе. На что он похлопал меня по плечу и сказал, что ему не нужны награды или медали, и что если я действительно хочу сделать ему приятно, то должен погрузить эту медаль в Днепр, когда освободят Херсон (это было до Херсонской кампании). Конечно, когда это произошло, я написал ему смс со словами: "Да, сделано, медаль в Днепре", – заявил он.

Кроме того, министр поблагодарил всех, кто работает над победой Украины.

"Сегодня воюют и наши ВСУ, и Национальная гвардия Украины, и пограничники, и СБУ, и ГУР МОУ, и ГСЧС, и гражданские люди, обеспечивающие сегодня это победное движение – это то, что вдохновляет весь мир. И сегодня поверьте мне, как коммуницирующему министру обороны с министрами обороны наших дружественных стран так называемый клуб "Рамштайн" – это более 50-ти стран. Все они говорят: "Мы с вами до конца, и в конце концов мы считаем победу на поле боя вашей" – это очень важно", – отметил Резников.

Как известно, Patriot – это дальнобойное оружие, способное поражать аэробалистические цели на расстоянии до 150 километров. Комплексы могли бы помочь отогнать подальше российскую авиацию, в частности бомбардировщики, как ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины считают, что эти системы могут помочь "существенно усилить" противовоздушную оборону Украины и создать эшелонированную систему ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином. Он поблагодарил за очередной пакет помощи, в частности, за американские зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!