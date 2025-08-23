'Результативность резко падает': Путин пожаловался на ВСУ, которые 'находят решения' против армии РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин неожиданно признал некоторые проблемы, с которыми сталкиваются его войска на войне против Украины. Он пожаловался на быстрые изменения тактик и уменьшение результативности в продвижении захватчиков.

Об этом российский главарь высказался 22 августа. Он встретился с работниками атомной отрасли в Сарове Нижегородской области – закрытом городе, где расположен один из ключевых объектов ядерного оружейного комплекса РФ.

Условия ведения боевых действий меняются ежемесячно, а то и чаще

"Не хочется все время возвращаться в одну и ту же точку, но она самая болевая для нас. Это все, что происходит на линии боевого соприкосновения. О чем я хочу сказать? Каждый месяц – вот я без преувеличения говорю – а уж полгода точно, меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы", – поплакался диктатор.

Мол, "стоит лишь на несколько недель отстать" – и потери резко возрастают, отметил он. "Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно – и все", – отметил Путин.

Он сказал, что ежедневно нужно думать и анализировать, какие вооружения и как применять против Украинского государства. И после его признался, что Силы обороны Украины быстро адаптируются.

"Вот эффективность: прямо сегодня [эффективное] одно – применяем средства. Раз – падает [эффективность]. Почему? А потому что та сторона поняла, что мы делаем. В течение нескольких недель приняла соответствующие технологические решения. Эффективность применения нами современных очень видов оружия резко падает", – высказался о проблемах своей "СВО" диктатор.

Путин добавил, что в России "сидят люди, которые занимаются, думают" и принимают новые решения, после чего эффективность снова повышается "до 80-85%". "Это каждый день, понимаете!" – пожаловался он.

