РФ атаковала Украину 'Искандером' и 103 дронами: 52 БПЛА сбиты, 44 локационно потеряны

С утра минувших суток и в течение ночи 22 декабря защитники неба уничтожили над Украиной 52 российских ударных дрона, еще 44 вражеских беспилотника были имитационными и потеряны без последствий. Агрессор также ударил баллистической ракетой, в целом из-за его действий зафиксированы повреждения в шести регионах.

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Противовоздушная оборона работала в 12 областях. Об отражении очередного российского воздушного нападения, которое длилось еще с 09:00 субботы, 21 декабря, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что РФ запустила по Украине 103 ударных дрона Shahed и БПЛА других типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. Также был зафиксирован пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма в направлении Херсонщины.

По состоянию на 10:00 зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны и ВС ВСУ сбили 52 вражеских дрона в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 44 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий), один БПЛА улетел в направлении Беларуси.

"В Херсонской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия, многоквартирные дома и имущество граждан. Предварительно, без жертв, пострадавшим оказывается помощь", – говорится в сообщении.

Ночью 22 декабря 12 вражеских БПЛА подразделения ПВО сбили в небе над Сумщиной, четыре дрона обезвредили над Черкасщиной.

На Киевщине обломки вражеского дрона задели крышу 25-этажки в Броварах, что привело к пожару. Также повреждены окна другого дома и автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, во время вражеской атаки в ночь на 21 декабря Силы обороны сбили 57 из 113 российских дронов, остальные 57 БПЛА были локационно потеряны без последствий. В то же время оккупанты ударили ракетой С-400 в направлении Полтавщины.

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