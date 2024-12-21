Россия атаковала Украину дронами: силы ПВО сбили 57 БпЛА, почти столько же не достигли целей
Россия в ночь на 21 декабря устроила новую воздушную атаку на Украину. Силы ПВО сбили 57 вражеских беспилотников.
Еще 56 БпЛА не достигли целей, они были локационно потеряны. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Воздушную атаку на наше государство вражеская армия начала с 19:00 20 декабря.
Захватчики запустили из временно оккупированной части Донетчины зенитную управляемую ракету С-400 в направлении Полтавской области. По предварительным данным, этот удар остался без последствий.
Также враг атаковал украинские города и села 113 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками других типов. Пуски осуществлялись из российских Брянска, Миллерова, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного Бердянска Запорожской области.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Из-за активного противодействия сил обороны 56 имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.
Там добавили, что в Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто людей, пострадавшим оказывается помощь.
Напомним, накануне, 20 декабря, оккупанты утром ударили "Искандерами" по Киеву. В столице пылали авто и крыши построек, есть погибший и пострадавшие.
Во время атаки повреждены шесть посольств, также известно об ударе баллистикой у костела Святого Николая в Киеве.
А в Киевской области российские захватчики разрушили большой склад "Сільпо". В масштабном пожаре сгорели продукты на 400 млн грн.
В Херсоне после массированного российского обстрела 20 декабря есть погибшие и пострадавшие.
Также накануне враг атаковал жилой квартал Запорожья. В результате атаки получили ранения четыре человека, среди них 12-летний ребенок.
А по Харькову летели "Шахеды", один попал в многоэтажку. В облцентре вспыхнули пожары, восемь пострадавших, среди них – девочка.
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