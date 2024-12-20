Враг атаковал жилой квартал Запорожья: получили ранения четыре человека, среди них 12-летний ребенок. Фото

Вечером пятницы, 20 декабря, российские оккупанты дронами атаковали Запорожье. Их целью стал жилой квартал города. В результате атаки ранены.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его информации, пострадали четыре человека, среди них ребенок.

Как рассказал руководитель ОВА, взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке. Федоров также опубликовал фото поврежденного дома.

Сначала руководитель ОВА сообщил о двух раненых – 12-летнем мальчике и женщине.

Однако уже к 22:30 количество раненых увеличилось до четырех.

"Количество раненых в результате вражеской атаки по Запорожье выросло до 4 человек, в том числе пострадал 1 ребенок", – написал Федоров.

Напомним, что вечером 20 декабря Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске российскими войсками нескольких групп ударных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Харькове дрон попал по жилому дому в Салтовском районе, разрушив два первых этажа. Пострадали четверо мирных жителей, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 декабря Россия совершила комбинированную атаку на Киев, применив аэробалистические ракеты "Кинжал" и баллистические ракеты типа "Искандер"/KN-23. В результате атаки ранения получили 12 человек, еще один мирный житель погиб.

В результате атаки дронами на территории Бориспольского района столицы произошел масштабный пожар в складском помещении. Огонь гасили почти 15 часов.

Тем временем в минобороны РФ отчитались об "успешном ударе" по столице Украины. Впрочем, сами россияне не смогли скрыть своего разочарования, они возмутились из-за нелепости таких "успехов".

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