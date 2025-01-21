Россия атаковала 'Искандерами' и 131 дроном: над Украиной сбито 72 БПЛА, есть повреждения в трех регионах

В ночь на 21 января защитники неба уничтожили над Украиной 72 российских ударных дрона, еще почти шесть десятков беспилотников потеряны без последствий. Агрессор также ударил баллистикой, в целом из-за его действий зафиксированы повреждения в трех регионах.

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Противовоздушная оборона работала в 16 областях. Об отражении очередного российского воздушного нападения, продолжавшегося еще с 20:00 минувших суток, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

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По данным Ривненской ОВА, в регионе сбили вражескую воздушную цель: предварительно, люди и инфраструктура не пострадали. Один БПЛА уничтожили на Хмельнитчине.Над Сумщиной за ночь обезвредили 15 "Шахедов", над Днепропетровщиной – семь.

В то же время агрессор нанес ракетный удар по Днепру и области: в городе разрушен неэксплуатированный склад, а в одном из районов повреждено предприятие и дома, пострадал мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 января Россия атаковала Украину 141 дроном и ударила баллистикой по Сумщине. Защитники неба сбили 93 вражеских БПЛА над 13 регионами, еще 47 беспилотников были локационно потеряны.

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