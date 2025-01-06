Над Украиной ночью сбили две авиаракеты и 79 дронов РФ – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия ночью 6 января атаковала Украину авиационными ракетами и более чем сотней беспилотников разных типов. Защитники неба сбили обе ракеты и 79 БПЛА, а остальные дроны были потеряны без последствий.

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Противовоздушная оборона работала над обезвреживанием вражеских средств нападения в 11 регионах, в ряде областей есть повреждения из-за падения уничтоженных целей. Об отражении атаки, продолжавшейся с 18:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Зафиксировано, что военные преступники выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 с южного направления и 128 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов из районов Брянска, Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска (РФ).

Воздушное нападение отражали украинские авиации, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. По состоянию на 09:00 понедельника они сбили две вражеские ракеты и 79 дронов в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях. Попаданий не зафиксировано.

Еще 49 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий). В то же время из-за падения сбитых БПЛА были повреждены здания предприятий, учреждений и частные дома на Черниговщине, Сумщине, Черкасщине, Полтавщине и Киевщине. Предварительно, без жертв и пострадавших.

"По состоянию на 08:30 новые группы вражеских БПЛА заходят с севера. Берегите себя, соблюдайте требования безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Известно, что военнослужащие ВМС ВС Украины этой ночью уничтожили четыре "Шахеда". Над Сумщиной зенитчики сбили 12 вражеских дронов. В Днепропетровской области силы ПВО обезвредили пять БПЛА.

По данным ОВА, в пределах Черкасской области было сбито 10 российских дронов. В результате падения обломков повреждено имущество в нескольких населенных пунктах: в Звенигородском районе – окна в двух частных домах, в Черкасском – кровля склада, где хранилось зерно.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 января силы ПВО сбили 61 из 103 российских дронов, остальные 42 цели были локационно потеряны без последствий. На Харьковщине из-за падения обломков БПЛА возникли повреждения и пострадали несколько человек.

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