Россия атаковала Украину еще 103 дронами: сбито 61 цель, остальные локационно потеряны без последствий

Защитники неба Украины во время российской воздушной атаки в ночь на 5 января сбили 61 из 103 ударных дронов, а остальные беспилотники были локационно потеряны без последствий. На Харьковщине из-за падения обломков цели есть повреждения и пострадавшие.

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Противовоздушная оборона работала в девяти областях. Об отражении нападения, продолжавшегося с 19:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники, среди которых "Шахеды" и БПЛА-имитаторы, россияне запустили с направлений городом Брянск, Миллерово, Орел (РФ). На них охотились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 воскресенья подтверждено сбитие 61 ударного дрона в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Попаданий не зафиксировано. Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

По данным ОВА, в селе Краснокутск Богодуховского района Харьковщины сбитый "Шахед" попал в проезжую часть, из-за чего были повреждены четыре частных дома и забор. В результате атаки пострадали три человека – у них острая реакция на стресс.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 11:00-20:00 субботы, 4 января, Россия совершила атаку на Украину с помощью 30 ударных беспилотников. Защитники неба сбили 14 вражеских БПЛА, остальные 16 дронов-имитаторов, предназначенных для введения в заблуждение систем ПВО, были потеряны без негативных последствий для регионов.

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