РФ атаковала Украину 'Шахедами': 14 беспилотников сбиты

В субботу, 4 января, Россия совершила атаку на Украину с помощью 30 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и беспилотников-имитаторов. По состоянию на 20:00, украинские силы ПВО сбили 14 вражеских БПЛА.

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Еще 16 беспилотников-имитаторов были утрачены без последствий для гражданских объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Так, в субботу, начиная с 11:00, Российская Федерация совершила очередную масштабную атаку на территорию Украины.

В этот раз оккупанты использовали 30 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных моделей. Атака была ориентирована с северо-восточного направления.

В течение дня украинские силы ПВО эффективно отработали по вражеским целям, в результате чего были уничтожены 14 вражеских беспилотников.

Кроме того, 16 беспилотников-имитаторов, предназначенных для введения в заблуждение систем ПВО, потеряли без негативных последствий для украинской инфраструктуры.

Напомним, войска страны-агрессора России в субботу, 4 января, нанесли авиаудар по поселку Свеса Шосткинского района Сумщины. Вражеский КАБ попал по многоэтажному дому, ранения получили десять человек, среди которых два ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 января оккупанты ударили по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковщины. В результате обстрела погиб 74-летний мужчина, повреждена жилая многоэтажка.

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