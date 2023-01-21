РФ бросает мобилизованных сразу на фронт без еды и оснащения – Луганская ОВА

Мобилизированных россиян российское командование в Луганской области сразу бросает на передовую. При этом командиры РФ воспринимают "мобиков" как пушечное мясо: их не снабжают ни оснащением, ни даже продовольствием.

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Оккупанты вынуждены покупать инструменты и материалы для оборудования позиций за свой счет или забирают необходимое у местных жителей. Об этом рассказали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

"Мобилизованных (российских оккупантов. – Ред.) сразу бросают к приближенным к фронту участкам без еды, воды и какого-либо оснащения. Инструмент для оборудования позиций те или покупают сами, или забирают у местных жителей, если у последних хоть что-то осталось", – отмечено в сообщении.

Неудивительно, что враг несет огромные потери – как погибшими, так и ранеными.

"Сейчас более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска", – отметили в Луганской ОВА.

Пополнять разбитые подразделения захватчики пытаются, продолжая принудительную "мобилизацию" в ряды вражеской армии на оккупированных территориях, что является преступлением с точки зрения международного гуманитарного права и нарушает, в частности, ст. 51 IV Женевской конвенции. Она запрещает призыв жителей оккупированных территорий в ряды захватнической армии.

"В оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для восполнения потерь в живой силе захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС", – рассказали в Луганской ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Луганской области на Крещение отравились водкой. По самым скромным подсчетам, "несвежая" водка отправила на тот свет по меньшей мере 4 захватчиков, еще 16 или более с тяжелыми отравлениями угодили в больницу.