РФ де-факто аннексировала Беларусь и использует инфраструктуру страны для ударов по Украине и угрозы НАТО – ISW

Военно-политическое руководство РФ продолжает использовать Беларусь в своей агрессивной политики против Украины и всего цивилизованного мира. Россияне использовали белорусскую инфраструктуру для поддержки операций беспилотников против Украины и вторжений в воздушное пространство НАТО.

Фактически россияне уже проводят в Беларуси кампанию "Нулевая фаза". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Беларусь используют против Украины

По информации ISW, 20 февраля хакерские группы объявили, что в течение шести месяцев они проводили кибер-операцию, используя десятки взломанных учетных записей российских военнослужащих для получения доступа к российским системам мониторинга беспилотников.

По результатам мониторинга выяснилось, что российские войска использовали гражданскую инфраструктуру в Беларуси, включая вышки сотовой связи, для прокладки маршрутов и обеспечения стабильной связи для ударов российских беспилотников по целям на севере и западе Украины, включая энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.

Подготовка к войне с НАТО

Хакерские группы сообщили, что российские удары в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года, во время которых российские беспилотники пересекли воздушное пространство НАТО в Польше через Беларусь, фактически были проверкой белорусской гражданской и сотовой инфраструктуры для российских ударов беспилотников. Хакерские группы отметили, что российские войска использовали вторжения в воздушное пространство НАТО для планирования ударов по логистическим маршрутам как в Украине, так и в Польше с целью перекрыть потоки западной военной помощи Украине.

Эти операции, вероятно, являются частью российской кампании "Нулевая фаза", в рамках которой Россия усиливает дестабилизацию Европы и подрыв сплоченности НАТО в рамках подготовки к возможной войне НАТО-Россия в будущем. ISW продолжает оценивать, что Россия фактически аннексировала Беларусь и что Беларусь является соучастником войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия развернула систему ретрансляторов для управления ударными дронами на территории Беларуси. Это привело к увеличению возможности путинской армии наносить удары по северным областям Украины – от Киевщины до Волыни.

Напомним, Украина применила пакет санкций против диктатора Александра Лукашенко. Ограничения ввели из-за его содействия обхождению санкций против России, активного оправдания российской войны и участия в масштабировании и затягивании войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что Беларусь пытается уменьшить свою международную изоляцию и наладить дипломатические контакты с европейскими странами в попытке снять часть западных санкций. Для этого Минск уже организовал встречу своего дипломата Юрия Амбразевича с некоторыми коллегами из ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!