РФ использовала воздушное пространство Румынии и Молдовы как прикрытие для атак на Украину, – эксперт

Страна-агрессор Россия использовала воздушное пространство Румынии и Молдовы во время ракетных и дроновых атак на Украину. Территория этих стран служила врагу прикрытием, так как там украинская противовоздушная оборона не могла уничтожать воздушные цели противника.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Медиацентре Украина 26 сентября.

По его словам, воздушное пространство Румынии враг использовал, пытаясь атаковать Измаильский и Ренийский районы Одесской области.

"Мы не имели права вести огонь по объектам, находящимся в воздушном пространстве другой страны. Они пользовались этим для того, чтобы безопаснее проходить к объектам уничтожения в Измаильском и Ренийском районе", – объяснил эксперт.

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Ранее же, во время атак на Украину с применением крылатых ракет "Калибр", россияне так же использовали воздушное пространство Молдовы. Оккупанты, стремясь повысить эффективность своих ударов, пытались таким образом более безопасно достигать целей в центральных или западных областях Украины. В Молдове тогда решительно осудили такие действия РФ.

Коваленко отметил, что юг Одесщины защищен меньше, чем Одесса и близлежащие районы. Однако сейчас, по его словам, Румыния стягивает к украинским границам больше своих военных, возможно, именно для того, чтобы уничтожать российские дроны, которые будут представлять для нее опасность.

Напомним, что в Румынии обнаружили новые обломки дрона после ночной российской атаки на Одесщину. Они были разбросаны в районе городов Нуферу и Виктория в округе Тулча. Это уже не первый случай падения российского "Шахеда" на румынской территории.

А на территорию Приднестровья во время атаки РФ на Одесскую область упали обломки ракеты С-300. Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 26 сентября российские дроны-камикадзе Shahed нанесли удар по паромной переправе через Дунай на границе Украины с Румынией. Момент атаки удалось снять на видео с румынского берега.

– Министерство национальной обороны Румынии во время воздушной атаки на Украину 26 сентября отслеживало ситуацию вблизи своих границ в режиме реального времени. Ведомство "решительно осудило" неоправданные и незаконные нападения.

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