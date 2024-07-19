РФ может готовить подрыв дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища: Украина сделала предупреждение в ОБСЕ

Страна-агрессор может готовить подрыв дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Украина сделала предупреждение в ОБСЕ.

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Такое заявление сделала временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова. Это произошло на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает "Укринформ".

Она отметила, что заявления РФ о возможном разрушении дамб Киевской ГЭС и дамб Каневского водохранилища могут быть как дезинформацией, направленной на устрашение украинского народа, так и подготовкой к их подрыву в ходе так называемой операции под чужим флагом.

"На фоне непрерывных и безжалостных атак на критически важные объекты украинской гражданской инфраструктуры мы стали свидетелями новых абсурдных обвинений России в том, что Украина якобы готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища", – сказала она.

Кувшинникова добавила, что самая большая за последние десятилетия рукотворная техногенная катастрофа в Европе, вызванная подрывом россиянами Каховской ГЭС, которой предшествовала активная дезинформационная кампания, "красноречиво свидетельствует о методах Кремля".

"Что бы ни было - распространение дезинформации, запугивание украинского народа, подготовка к операции под чужим флагом или попытка отвлечь внимание международного сообщества - однако сообщество ОБСЕ должно еще более внимательно следить за действиями России", - резюмировала Кувшинникова.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер МИД РФ Мария Захарова издала, что Украина якобы планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить в этом Россию. В Украине отреагировали на такие вбросы и напомнили, что Москва уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что совершает или планирует поступить сама.

Следует отметить, что издавая лживые заявления о якобы подготовке Украиной к разрушению дамб ГЭС, государство-агрессор имеет целью не только запугать украинское население, но и оказывать давление на западные страны. Таким шантажом россияне, возможно, хотят "пригласить" Украину и Запад к "диалогу".

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