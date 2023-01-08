РФ может использовать новых "мобиков" в наступлении весной и летом 2023 года – ГУР

В войне против Украины весной и летом-2023 военное руководство РФ планирует использовать новобранцев, призванных в ходе второй волны мобилизации. В Главном управлении разведки Минобороны считают, что "мобики" станут частью череды российских наступательных операций на востоке и юге Украины.

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Такую вероятность не исключил заместитель начальника военной разведки Вадим Скибицкий в интервью The Guardian. Он отметил, что на подготовку военных формирований стране-террористу понадобится два месяца.

События на фронте будут зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия. В том числе – для оснащения новых резервных подразделений Сил обороны, сказал представитель ГУР.

"Если Россия в этот раз проиграет, тогда Путин терпит крах", – заявил Скибицкий.

Официальная Москва в свою очередь отрицает, что готовит вторую волну мобилизации. Однако в ГУР ожидают, что она будет объявлена ​​15 января, после периода зимних каникул в России. "Они делают упор на количество людей и оборудования и надеются подавить нашу сторону", – сказал Скибицкий.

Ранее в Главном управлении разведки сообщали, что, по замыслу Кремля, мобилизовать должны до 500 тыс. россиян (в дополнение к 300 тыс., призванных в октябре-2022).

А министр обороны Украины Алексей Резников предостерегал: одновременно с объявлением мобилизации в РФ могут закрыть границы, чтобы не допустить бегства потенциальных "мобиков".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее священник РПЦ Андрей Ткачев назвал смерть военных РФ на фронте "лучшей из смертей". Он призвал молиться о том, чтобы погибшие оккупанты и военные преступники "ушли в рай".

– Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев тоже начал философствовать на тему смерти. "Ну мы же в рай попадем? Так чего бояться, это все равно неотвратимо", – уверяет он российских зрителей.

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