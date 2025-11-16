РФ начала мобилизовать резервистов на оккупированной Луганщине – ОВА

Российские захватчики принудительно мобилизовали первых резервистов на временно оккупированной территории Луганской области. Как всегда, военное руководство захватчиков обещало готовить этих людей исключительно к охране инфраструктурных объектов. Однако их сразу направили в учебные центры.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко. По его словам, такие "специальные сборы" будут продолжаться в течение двух месяцев.

Мобилизация в "ЛНР"

"В каждой административно-территориальной единице военкоматы установили соответствующий план нового варианта принудительной мобилизации", – пояснил глава Луганской ОВА.

Также в педагогическом вузе в оккупированном Луганске открыли "Редут", так называемый "центр военно-патриотического воспитания молодежи". Оккупанты обязали посещать заведение не только студентов всех луганских высших учебных заведений, но и школьников.

"На занятиях захватчики будут проводить с ними огневую и тактическую подготовку, а также учить управлять БпЛА. В так называемом "министерстве образования и науки ЛНР" эту идею милитаризации молодежи, конечно же, поддержали", – рассказал Алексей Харченко.

В свою очередь луганский вуз похвастался фотографиями с открытия этого "центра".

Ситуация на Луганщине

По его информации, за последние сутки на Лиманском участке фронта россияне совершили 25 атак.

В частности, захватчики пытались прорвать украинскую оборону вблизи Новоегоровки и со стороны Твердохлебово, где обстреливали укрепления ВСУ в основном из ствольных артиллерийских установок и применяя беспилотники.

Еще 17 штурмов оккупанты совершили на Славянском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, под конец года в России провели законодательную подготовку, которая значительно развязала руки властям в вопросах набора человеческого ресурса в течение 2026-го. Фактически узаконен гибридный вариант всеобщей мобилизации, которую российский диктатор Путин боится объявлять открыто уже несколько лет.

Создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьезным изменением в стратегии России по формированию вооруженных сил, которая до сих пор была направлена на привлечение новобранцев за счет увеличения финансовых стимулов и бонусов.

