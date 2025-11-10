В России узаконили гибридный вариант всеобщей мобилизации: какие возможности появятся у врага и как этому противодействовать

Под конец года в России провели законодательную подготовку, которая значительно развязала руки властям в вопросах набора людского ресурса в течение 2026-го. Фактически узаконен гибридный вариант всеобщей мобилизации, которую Путин боится объявлять открыто уже несколько лет.

Подробнее о новшествах и чем это грозит – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего стоит отметить, что для российской армии война пехотой становится приоритетным направлением на многие годы. Это обусловлено не только колоссальными потерями в боевой технике, приведшими сейчас РОВ к состоянию истощения, но и особенностями современной войны – появлением kill-zone глубиной 5, 10 и даже 15 километров, которые пересекать на транспортных средствах чрезвычайно рискованно.

В свою очередь бронированные транспортные средства при таких условиях часто теряются, но в большей степени сохраняют жизнь экипажу и десанту, нежели мотоцикл или штурмовой жигуль-пикап. Но делая выбор между дорогой ББМ или бронеавтомобилем и жизнью личного состава командование РОВ делает выбор не в пользу последнего. Соответственно невозвратные потери от такого применения только растут, а пополнение для продолжения наступления и штурмов необходимо проводить в режиме нон-стоп.

Относительно же методов сбора людского ресурса, то можно разделить их как на уже отработанные, устоявшегося образца, так и новые, по большей части гибридные. И начну, пожалуй, с последних.

Круглогодичный призыв

На прошлой неделе Путин подписал закон о внесении изменений в федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Согласно новым поправкам с 1 января 2026 года призыв россиян, не пребывающих в запасе, будет проводиться равномерно в течение всего календарного года: с 1 января по 31 декабря.

Как известно, ранее призыв проводился только весной и осенью: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В среднем в течение трех месяцев по России призывалось до 130 тысяч юношей.

С учетом новой системы можно говорить о том, что в течение года будет призвано минимум 500 тысяч человек. Разумеется, это будут срочники, которых, по состоянию на сегодня нельзя отправлять на фронт, хотя эти нормы многократно нарушались российским командованием. Более того, известно что в Госдуме уже поднимается вопрос об очередных изменениях в закон в 2026 году, которые приравняют долг срочника с долгом действующего военнослужащего.

И если кому-то кажется, что Россия на это не пойдет, не вводите себя в заблуждение. Зачем агрессору в год набирать 500 тысяч потенциального мяса для фронта и не использовать его, а кормить, обеспечивать – просто так? Кроме того, резервисты, которых отправят на фронт – это еще один пример нынешних изменений в России.

Резервисты на фронте

В октябре 2025 года Госдума РФ приняла законопроект, расширяющий возможности использования мобилизационного резерва.

Согласно нововведению, резервистов можно использовать для защиты объектов инфраструктуры, энергетики и транспорта, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые оказываются под ударом украинских беспилотников на территории России. Но вот ведь дилемма, в российскую так называемую, конституцию украинские Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая области, а также временно оккупированный полуостров Крым внесены как территории РФ.

А буквально на днях глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что резервистов могут направлять даже в зону боевых действий на территории, не внесенные в Конституцию России – в Сумскую и Харьковскую области.

Таким образом у России появляется еще один гибридный метод решения вопроса пополнения людского ресурса: минимум для тыловых зон на временно оккупированных территориях, максимум – для применения на фронте.

Старые методы – контракт с МО РФ

Старые методы также заслуживают внимания и в особенности контракты российским минобороны, которые давали стабильный приток людского ресурса в РОВ, но в 2025 году показатели желающих стали снижаться. Если в конце 2024-го в течение месяца могло быть подписано 40 и даже 45 тыс. контрактов, то в 2025-ом средний показатель не превышает 30 тысяч.

Тем не менее даже такие темпы пополнения РОВ дают возможность в течение года пополнять личный состав на минимум 350 тысяч человек, что полностью компенсирует ежемесячные и ежегодные потери оккупационных войск.

Рекрутинг в странах третьего мира

У России на очень высоком уровне организован рекрутинг в странах третьего мира. Очень часто можно заметить в рядах РОВ выходцев из стран Африки, Центральной Азии, Дальнего Востока и даже Кубы.

Набор наемников там Россия проводит как открыто – призывая подписывать контракт, так и в гибридном формате – предлагая местным высокооплачиваемую работу в РФ. При этом не уточняя, что те поедут сразу же на фронт, а не на стройку или завод.

Такой рекрутинг преимущественно проводится в странах, где правительство полностью лояльно и даже зависимо от России, а потому какого-либо расследования и запрета на подобную деятельность на местном уровне попросту нет и ожидать не стоит.

Отдельной графой можно отметить военную помощь России со стороны КНДР, в рамках которой было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных в РФ. Причем военнослужащие КНА до сих пор участвуют в боевых действиях в Курской и Сумской областях.

Суммарно с 2024 года пополнение РОВ за счет рекрутинга в странах третьего мира и поставок живой силы из КНДР составило около 50 тысяч человек.

Охота за мигрантами

С начала 2025 года Следственный комитет РФ организовал масштабные рейдовые мероприятия среди мигрантов. Официальное информационное прикрытие – борьба с нелегальной миграцией, реальная цель – охота за мигрантами, получившими российское гражданство, и принудительная отправки их на фронт.

По состоянию на конец октября СК РФ провел более 160 тысяч задержаний, а более 30 тысяч человек были принудительно отправлены в зону боевых действий в Украину. С начала года суммарно по регионам России было проведено более 850 рейдовых мероприятий.

Кроме того, с 1 сентября в России запущено приложение для отслеживания мигрантов с обязательной установкой на телефон. Пока пилотный проект, "электронная карта", действует только в Москве. В рамках этого "новшества" будут собраны все данные – от даты приезда до места работы, что позволит полиции отслеживать каждого мигранта по отдельно взятому QR-коду: зелёный сигнал означает отсутствие нарушений, красный – задержание. Со временем это требование применяться ко всем мигрантам, въезжающим в страну.

С учетом интенсивности проведения рейдовых мероприятий можно говорить о том, что к концу 2025 года за счет охоты на мигрантов РОВ пополнятся примерно на 50 тысяч человек.

Выводы

Не трудно подсчитать, что при всех вышеизложенных возможностях российских оккупационных войск пополнять людской ресурс в 2026 году итоговый показатель призыва, рекрутинга, подписания контрактов и прочим методов даст результат в минимум миллион человек. Это не учитывая непредсказуемость масштаба применения ресурса резервистов. Следовательно, вместе с потенциалом резервистов это может быть не просто более миллиона человек, а даже превысить показатель в полтора миллиона.

С учетом присутствия в зоне боевых действий группировки РОВ в примерно 710-720 тысяч человек и при среднем показателе потерь в месяц 30 тысяч человек, мы встретимся в 2026 году с гипертрофированно большой людской массой. А к противостоянию и противодействию ей следовало готовиться еще в 2024 году, когда только проявляться признаки перехода РОВ на войну исключительно пехотной компонентой.

О методах противодействия я не буду много расписывать, а напомню свои материалы 2024 года, посвященные именно этой тематике:

Комплексное применение всех вышеозвученных средств, с упором на гипертрофированные противопехотные заграждения, особенно описанные в последнем упомянутом материале, могут привести к росту потерь противника – достаточному для минимизации эффекта доминирования людской массы на поле боя.

В компиляции классических комплексных средств с современными методами ведения войны, fpv-дроны и прочие, результат может сыграть решающую роль в ослаблении и истощении противника даже с его возможностями привлечения людского ресурса. В противном случае последствия могут быть крайне негативные для фронта.