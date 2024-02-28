РФ нанесла 91 авиаудар в сутки, украинские защитники разбили артиллерию и ПВО врага – Генштаб

За последние сутки российские захватчики нанесли 81 авиаудар по территории суверенной Украины. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну.

Об этом говорится в сводке Генштаба в среду, 28 февраля. Отмечается, что страна-агрессор, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины.

"Оккупанты игнорируют законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, обстреливают как военные, так и гражданские объекты", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 79 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 91 авиационный удар. Были совершены 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, церковь, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе населенного пункта Табаевка, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск и Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены шесть атак противника в районе населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населённых пунктов.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Васютинское и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты двадцать атак врага. Противник нанес авиационные удары в районах шести населенных пунктов Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около двадцати населенных пунктов.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Курахово, Угледар, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более двадцати населенных пунктов.

На Ореховском направлении силами обороны отражена атака противника в районе восточнее Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около двадцати населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 попытки штурма позиций наших войск. Понятовка, Херсон, Антоновка Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 4 артиллерийским средствам. Также украинскими военными были атакованы одно средство противовоздушной обороны, станция РЭБ и еще одна другая важная цель противника. О какой именно цели в Генштабе не отметили.

Ранее сообщалось, что днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.

Кроме того, в ночь на 28 февраля оккупанты запустили по Украине десять "Шахедов".

Силы ПВО сбили все дроны над Одесской и Николаевской. В Одессе обломки сбитого дрона повредили трансформатор на объекте критической инфраструктуры: там вспыхнул пожар.