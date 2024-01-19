'РФ не остановится на украинской границе': глава МИД Румынии объяснила, чем опасна заморозка войны

Если государство-агрессор Россия не получит стратегическое поражение на войне в Украине, то оно не остановится на украинской границе. Речь идет не только о выживании Украины, но и безопасности Европы. Поэтому идею о так называемом замороженном конфликте рассматривать нельзя.

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Об этом сказала министер иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску в четверг, 18 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ. Глава ведомства отметила, что у Бухареста есть опыт контактов с Россией в различных ее ипостасях, поэтому нет никаких иллюзий относительно этой страны.

"Мы видели это во время войны в Украине, но также мы видели непосредственно в Румынии, как российские беспилотные падали на нашу территорию... Если кому-то еще нужны доказательства, просто посмотрите на замороженные конфликты по всему Черноморскому региону или на оккупацию Крыма в 2014 году" году", – заявила Одобеску.

Глава румынского МИД добавила, что Москва своей агрессией пытается оспорить международный порядок, созданный после Второй мировой войны. Кроме того, РФ использует дискредитированные концепции, такие как сферы влияния, которым нет места в нынешнем веке.

Одобеску заверила, что Румыния будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и призвала Запад усилить санкции против Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, румынские фермеры 18 января заблокировали сельскохозяйственной техникой пункт пропуска "Халмеу – Дякове". Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено.

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