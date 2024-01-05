РФ не смогла сделать ничего определяющего: в Генштабе Эстонии проанализировали последние недели войны в Украине

В эстонской разведке провели анализ последних недель войны Украины против российских оккупантов. Там пришли к выводу, что страна-агрессор Россия, продолжая давить на наши Силы обороны, не смогла сделать ничего определяющего.

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Об этом в передаче Ukraina stuudio на канале ETV сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает ERR. Самым заметным событием на суше стал отход части украинских сил от Марьинки на Донетчине – Россия пыталась захватить этот город с 2014 года, однако за время боев он был полностью уничтожен.

"Российская Федерация продолжает пытаться давить на украинскую сторону, и, пожалуй, самым заметным событием на суше является взятие Марьинки в конце прошлой недели, откуда отступили украинские подразделения. В остальном на фронте особых изменений не произошло", – отметил Кивисельг.

Тем временем ВСУ продолжают удерживать оборонительные позиции вокруг Авдеевки Донецкой области, а российские войска пытаются полностью окружить город. По мнению главы эстонской разведки, когда украинское военное командование решит, что уже достаточно истощило российские подразделения и держать там оборону больше нецелесообразно, будет отдан приказ об отступлении.

"На данный момент на северо-западе там есть шестикилометровый открытый участок, и украинцы могут пополнять подразделения через него", – сказал он.

Большой успех Украины

По словам Кивисельга, для Украины одним из самых больших достижений стало вытеснение Черноморского флота России в восточную часть акватории, а также в Азовское море.

Наши военные и ранее проводили успешные операции в оккупированном Крыму, но за последние недели ярким событием стал удар ВСУ по российскому кораблю "Новочеркасск" 26 декабря в порту Феодосии. На БДК оккупантов предположительно находились боеприпасы и беспилотники.

Кивисельг отметил, что эта атака требовала тщательного планирования и понимания того, где находятся средства ПВО РФ.

"Безусловно, эта атака вновь усилит давление на Российскую Федерацию, чтобы она переместила свои подразделения как можно дальше от Крымского полуострова. Они также не могут использовать порты в Крыму, которые являются подходящими и эффективными с точки зрения их приемной способности, работающими быстро. Теперь они вынуждены перебрасывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийска, который расположен на территории Российской Федерации, а не на оккупированных территориях", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают боевую работу по освобождению временно оккупированного Крыма. В четверг, 4 января, ВСУ поразили на полуострове вражеские склады с боеприпасами.

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