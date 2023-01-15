РФ обстреляла Херсонщину 76 раз за сутки: есть раненые

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирных жителей Херсонской области. Только за прошедшие сутки, 14 января, путинские войска совершили 76 обстрелов.

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Террористы били по гражданским из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и БПЛА. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, областной центр российские войска обстреляли 25 раз в течение суток. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

В результате преступных действий россиян, за прошедшие сутки два человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, войска РФ ночью 13 января совершили очередной обстрел Херсона. Снарядами враг попал в базу, где были припаркованы коммунальные автобусы, и ранил мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января войска РФ ударили по перинатальному центру в Херсоне, где вспыхнул пожар. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.

В ночь на 12 января оккупанты снова обстреливали Херсон. Местные отмечали, что взрывы были сильными, а в некоторых домах исчезло электроснабжение.

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