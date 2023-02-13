РФ перебросила на Херсонщину бойцов росгвардии, в рядах оккупантов участились случаи обморожения конечностей – Генштаб

Силы обороны Украины накануне отбили атаки ВС РФ на Харьковщине, Донбассе и Запорожье. На 355-е сутки войны враг несет значительные потери, особенно в живой силе, но и в дальнейшем сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Из-за проблем с обеспечением в рядах оккупационных войск участились случаи обморожения конечностей, в то же время на временно захваченную территорию Херсонщины агрессор перебросил несколько сотен росгвардейцев, расселив их на базах отдыха. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 13 февраля.

За прошедшие сутки российская армия нанесла четыре ракетных удара и совершила 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших ракетных и авиаударов по всей территории Украины.

Подразделения Сил обороны отбили атаки врага возле Гряниковки на Харьковщине, в районах н. п. Кременная и Белогоровка на Луганщине, а также н. п. Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка на Донетчине и возле Железнодорожного на Запорожье.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено. В то же время вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов, среди которых Товстодубово, Бачевск, Басовка, Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов, в том числе Кисловки, Котляровки, Песчаного, Берестового на Харьковщине, Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов от армии РФ подверглись 16 населенных пунктов, среди которых Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клещиевка.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненькое, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.

На Запорожском огневому влиянию от ВС РФ подверглись Времивка и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск, Волшебное Запорожской области, Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Для усиления контрдиверсионных мер на временно занятых территориях Херсонской области РФ направила туда около 200 военнослужащих росгвардии. Их расселили на территории базы отдыха "Чайка" в Лазурном, а для безопасности оккупантов в поселке ограничили передвижение местных жителей.

Из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием с января этого года значительно возросло количество военнослужащих ВС РФ с признаками обморожения конечностей. Так, в медучреждениях Горловки на Донетчине количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% от всех раненых.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Генштабе ВСУ отмечали, что Россия усиливает группировку войск возле Бахмута и Лимана. Враг активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

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