РФ перебросила войска под Торецк: в ISW объяснили, что происходит

Командование ВС РФ недавно передислоцировало новые силы на Торецкое направление фронта в Украине. Это подразделения 68-го армейского корпуса и 58-й общевойсковой армии, которые ранее дислоцировались в районе Курахово и западной части Запорожской области.

Вероятно, Россия задумала усилить группировку на Донетчине для долгосрочных усилий по продвижению к Мирнограду, окружению этого города, а также Покровска с востока и запада. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ситуация на Торецком направлении

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в восточной и южной части Мирного (к юго-западу от Торецка) во время механизированного штурма размером со взвод. На этом фоне пропагандисты утверждали, что подразделения российской 39-й мотострелковой бригады (68-й армейский корпус, Восточный военный округ) участвовали в продвижении и атаковали в направлении Малиновки (к западу от Мирного).

"Мы впервые получили сообщение о том, что подразделения 39-й мотострелковой бригады были передислоцированы на Торецкое направление, в конце марта 2025 года после действий на Угледарском и Кураховском направлениях. Части бригады сейчас могут быть развернуты на нескольких участках фронта", – оценили в ISW.

Из сообщений российских милитаристов известно, что на Торецкое направление враг также перебросил подразделения 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ). Вероятно, они атаковали позиции ВСУ в Старой Николаевке, Александрополе и вблизи Калиново (все к юго-западу от Торецка).

"Подразделения 42-й мотострелковой дивизии действовали на Запорожском направлении по меньшей мере с лета 2023 года во время украинского контрнаступления в этом районе. Мы наблюдали сообщения о том, что они действовали там по состоянию на 4 мая. Вероятно, дивизия сейчас разделена между Запорожским и Торецким направлениями", – предположили аналитики ISW.

Они добавили, что российское военное командование в начале 2025 года усиливало наступательные операции к юго-западу от Торецка элементами 150-й и 20-й мотострелковых дивизий (обе входят в состав 8-й армии Восточного военного округа). По их мнению, неоднократное усиление этих усилий с трех разных участков свидетельствует о том, что РФ рассматривает этот сектор фронта как приоритетный.

О чем свидетельствует усиление оккупационных сил

4 мая российский военный блогер высказал предположение, что атаки армии РФ вблизи Новой Полтавки (к северо-западу от Мирного и к северо-востоку от Калиново) являются частью долгосрочных усилий по продвижению к Мирнограду (к востоку от Покровска) и окружению Мирнограда и Покровска с востока и запада.

Российские войска в очередной раз усилили наступательные операции, направленные на окружение и захват этих городов, в середине марта 2025 года, но не достигли значительного прогресса на Покровском направлении в общем с конца осени 2024-го из-за локальных украинских контратак и операций беспилотников.

"В последние месяцы российские войска, похоже, сместили свое внимание на направление Новопавловки, пытаясь достичь границы Днепропетровской области. Однако они не смогли продвинуться на оставшиеся три километра до границы за последний месяц и, возможно, осуществляют оппортунистические продвижения в других районах, таких как вблизи Новой Полтавки", – отметили в ISW.

В Институте изучения войны не исключают, что ВС РФ могут попытаться использовать недавние передислокации сил под Торецк и восточную часть Покровска. В частности, в рамках взаимоусиливающих усилий, направленных на ликвидацию украинского "кармана" к юго-западу от Торецка, надеясь облегчить себе продвижение к Константиновке с юга и охватить Мирноград и Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении оккупанты пытаются искать более уязвимые места и активно штурмуют небольшие населенные пункты. Враг хочет обойти участки, где стоят сильные подразделения ВСУ, чтобы не противостоять им.

В течение недели оккупанты продвигались между Покровском и Торецком, в частности возле Сухой Балки и Тарасовки. Новая цель врага – прорваться к ключевой трассе Покровск – Константиновка.

