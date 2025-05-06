Армия РФ пытается искать более уязвимые участки в направлении Торецка – ВСУ

На Торецком направлении на фронте в Украине российские оккупационные войска пытаются искать более уязвимые участки и активно штурмуют небольшие населенные пункты. Враг хочет обойти участки, где стоят сильные подразделения Сил обороны Украины, чтобы не противостоять им.

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Об этом в понедельник, 5 мая, сказал представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире "Суспільне. Студия". По его словам, в районе Сухой Балки войска РФ пытаются активно штурмовать в направлении небольших поселков для того, чтобы выровнять фронт.

"Там, где стоят более сильные подразделения в нашей зоне ответственности, чтобы не противостоять им, враг пытается искать более уязвимые участки в направлении Торецка, также с привлечением большого количества тактической авиации. За 5 дней мая в нашей зоне ответственности произошло 70 авиационных ударов, минимально на два КАБа. На сегодня более 140 единиц этого оружия противник применил в нашем направлении", – отметил Запорожец.

Военный также рассказал, что в Торецке активных действий нет, там ВСУ уничтожают оккупантов. В то же время российская армия пытается флангово давить.

Враг применяет мототехнику, на прошлой неделе были попытки применять бронетехнику в штурмовых действиях.

По словам Запорожца, за первые пять дней мая Силы обороны уничтожили и ранили 535 российских оккупантов.

"Наш фланг – это Щербиновка, Леонидовка, Нелиповка, там пока продвижений не отмечается. Если мы берем еще ниже, южнее направление Сухая Балка. Там враг активно проводит штурмовые действия, это зона соответствия соседней группировки", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали новые кадры разрушенного Торецка в Донецкой области, которые еще раз напоминают о трагедии, произошедшей с этим городом из-за российской агрессии. На видео можно увидеть огромные руины – здания, которые были частично или полностью разрушены от постоянных обстрелов, утраченную инфраструктуру и пустые улицы.

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