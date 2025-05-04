Военные показали новые кадры разрушенного Торецка в Донецкой области, которые еще раз напоминают о трагедии, которая произошла с этим городом из-за российской агрессии. На видео можно увидеть огромные руины – здания, частично или полностью разрушенные от постоянных обстрелов, утраченную инфраструктуру и пустые улицы, на которых остались лишь воспоминания о былом расцвете.

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Торецк, когда-то являвшийся важным промышленным центром, теперь стал символом боли и бесконечного сопротивления. Соответствующие кадры показал канал 4-го батальона охраны 101 отдельной бригады охраны ГШ им. генерал-полковника Г. Воробьева.

Постоянные обстрелы, утрата мирного населения и гуманитарная катастрофа стали непоправимыми последствиями для этого города. Однако даже среди руин Торецк остался символом стойкости. Украинские защитники не прекращают борьбу, отстаивая каждый метр родной земли.

"Трагическая судьба Торецкая – это история города, от казачьих истоков и промышленного расцвета дошедшего до полного уничтожения из-за российской агрессии. Постоянные обстрелы, потеря населения, разрушение инфраструктуры и гуманитарная катастрофа сделали Торецк символом боли и одновременно героического сопротивления. Украинские защитники продолжают борьбу за каждый клочок родной земли. Трагедия Торецкая стала частью более широкой картины уничтожения украинских городов, таких как Мариуполь, Бахмут и Авдеевка. Враг называет это "асвабаждение"", – отметили украинские защитники.

Напомним, российские захватчики в последнее время усиливают давление на линию обороны на Торецком направлении. Врагом используются пехотные группы даже в ночное время. Однако в ночная тьма не оберегает оккупантов.

Недавно нацгвардейцы из бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен нескольких окупантов. Как же "завоеватели" заехали в плен на обычных самокатах – смотрите здесь.

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