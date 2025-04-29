Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд российскими захватчиками. На этот раз нацгвардейцы взяли в плен оккупантов на Торецком направлении (Донецкая область).

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В частности, в "Азове" опубликовали видеодопрос россиян. Военные добавили, что именно эти завоеватели заехали в плен на обычных самокатах.

Отмечается, что в новом ролике зафиксирован допрос трех оккупантов из 9-й ОМСБр, которые "на двух колесах заехали" в плен в "Азов".

"Штурмовые группы россиян применяют все, что имеет два колеса и едет вперед. После таких атак большинство оккупантов "отдыхают" на поле боя вместе со своей уничтоженной техникой", – добавляют в бригаде.

Военные также уточняют, что именно этим солдатам ВС РФ повезло. Потому что они сдались в плен бойцам 12-й бригады специального назначения "Азов" и охотно рассказали о своих мотоштурмах.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки защитники Украины обезвредили около 1160 оккупантов, а также 225 единиц вражеской военной техники и вооружения. Общие потери живой силы ВС РФ в войне против Украины составили 949 800 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как воин Нацгвардии один зачистил посадку и захватил в плен шестерых оккупантов. 27-летний Денис Мельничук "Мел" из Житомира говорит, что действовал просто "на характере", забрасывая врага гранатами.

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