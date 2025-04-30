Враг усиливает давление на линию обороны под Торецком: в НГУ показали, как отбивают ночные штурмы. Видео

Российские захватчики в последнее время усиливают давление на линию обороны на Торецком направлении. Врагом используются пехотные группы даже в ночное время. Однако в ночная тьма не оберегает оккупантов.

Видео дня

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Он также обнародовал соответствующее видео.

"Враг усиливает давление на линию обороны защитников под Торецком, задействует пехотные группы и в ночное время. Поэтому экипажи ударных БПЛА работают на грани своих возможностей. Днем и ночью", – отметил командующий НГУ.

На этом видео – подборка ночной работы операторов FPV-дронов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов".

"Личный состав, квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, БТР и БМП, а также танки – все вражеское в зоне поражения наших подразделений будет уничтожено", – пообещал Александр Пивненко.

Напомним, что недавно нацгвардейцы из бригады специального назначения "Азов" на Торецком направлении взяли в плен нескольких окупантов. Как именно "завоеватели" заехали в плен на обычных самокатах – смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские войска в штурмах на фронте в последнее время усилили использование мотоциклов. Однако прорваться на байках оккупантам не удается – защитники Украины уничтожают вражескую пехоту вместе с ее двухколесным транспортом. Один из таких взрывных мотосезонов устроили захватчикам на Торецком направлении воины 28-й отдельной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и смежных подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!