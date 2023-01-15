РФ планирует масштабный вброс фейков: ГУР предупредило украинских журналистов

Российские спецслужбы готовят массированную информационно-психологическую операцию против Украины. Ее целью является подрыв доверия к нашему государству со стороны западных партнеров.

Видео дня

Для заброса фейков в информационное пространство агрессор планирует использовать, в частности, и украинских журналистов, которые начнут получать от врага предложения о сотрудничестве с якобы западными изданиями. Подробности планов врага были обнародованы в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств и направлен на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров", - говорится в сообщении ГУР.

По данным военной разведки, план вражеских спецслужб заключается в рассылке якобы от популярных западных изданий предложений о сотрудничестве для украинских журналистов. В частности, представители "западных СМИ" будут просить украинских медийщиков передавать им информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.

Украинских журналистов враг планирует использовать для подрыва доверия к нашему государству со стороны западных партнеров, а также для сбора информации об украинских войсках и ВПК Украины.

"Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства. Призываем журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве", – призвали в ГУР .

Напомним, ранее в Главном управлении разведки предостерегли, что Россия пытается создать двухмиллионную армию. По данным военной разведки Украины в РФ, в ближайшие дни могут объявить о новой волне мобилизации. Москва, вероятно, стремится сформировать стратегические резервы, призвав в ряды оккупационной армии еще 500 тысяч россиян.