РФ расширила логистику вокруг Покровска и изменила вектор атаки на Мирноград – анализ ISW

Российские войска продолжают продвижение на Покровском направлении, они также расширяют логистику к Покровску. Поставки они осуществляют преимущественно с помощью дронов.

Кроме того, оккупанты изменили вектор атаки на Мирноград после безуспешных попыток наступать на город с востока. О ситуации на Покровском направлении говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что происходит на Покровском направлении

Аналитики отметили, что сейчас российские войска продолжают продвижение в направлении Покровска, а также расширяют логистику в южной части города.

Видеокадры от 6 и 7 ноября, геолоцированные ISW, зафиксировали недавнее продвижение российских войск на северо-восток и к восточным окраинам Покровска, а также в южной части Мирнограда и к северу от этого города.

Дополнительные геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска также продвинулись к югу от Красного Лимана (к северо-востоку от Покровска и непосредственно к северу от Мирнограда).

Один из российских военных блогеров тем временем утверждал, что российские войска достигли северо-западной, северной и северо-восточной окраин Покровска.

Российские Z-блогеры утверждали, что российские войска захватили населенный пункт Рог (к востоку от Покровска) и Родинское (к северу от Покровска), продвинулись на юго-запад от Красного Лимана и Родинского, а также в восточную часть Ривне (к востоку от Покровска). Однако некоторые российские пропагандисты, добавляют в ISW, признавали, что в Родинском все еще идут ожесточенные бои.

Российские военные блогеры также утверждали, что российские войска пытаются загнать грузовики и мотоциклы в южную часть Покровска для обеспечения логистики. Это, подчеркнули аналитики, первый случай использования россиянами транспортных средств в Покровске. Преимущественно поставки продовольствия и БК в городе оккупанты обеспечивают с помощью БпЛА.

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ накануне, 7 ноября, подтвердили, что россияне пытаются расширить свою логистику в южной части Покровска, используя мотоциклы. При этом, говорят защитники, оккупанты в городе снизили активность и стараются как можно меньше передвигаться в Покровске, чтобы минимизировать потери в ожидании прибытия подкреплений.

В то же время говорить о том, что оккупантам все удается в Покровске, похоже, еще рано.

"Представитель украинского полка беспилотников, действовавшего на Покровском направлении, сообщил, что российские войска подняли флаг у здания Покровского городского совета в центре Покровска, но украинские войска контратаковали, отбили и очистили здание. Спикер отметил, что российские войска установили наблюдательный пункт у здания городского совета, прежде чем украинские войска отбили его", – сообщили аналитики.

Определенных изменений в тактике оккупантов защитники ожидают и в районе Мирнограда. Россияне несколько раз безуспешно пытались атаковать город с востока. Теперь же, похоже, они попытаются провести наступление с другого направления.

Как отметил один из Z-блогеров, российские войска якобы уже начали атаковать Мирноград с запада.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по наблюдениям аналитиков ISW, Россия усиливает присутствие своих войск на Покровском направлении.

Оккупанты пытаются воспользоваться плохими погодными условиями, чтобы проникать в город большими группами на багги и мотоциклах, они также налаживают логистику.

