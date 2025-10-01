РФ ударила по Харькову КАБами и баллистикой: есть пострадавшие, разрушены дома, вспыхнули пожары

В ночь на среду, 1 октября, российские оккупационные войска устроили комбинированную атаку на Харьков. По городу били КАБами и баллистическими ракетами, прозвучала серия взрывов. Есть разрушения, вспыхнули пожары, пострадали пять человека.

Об этом информировали в Воздушных силах ВСУ. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, предварительно, удары КАБами нанесены по Киевскому и Салтовскому районам города.

Также были зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду.

Местные СМИ сообщали, что на месте попадания в Киевском районе Харькове возник пожар. Кроме того, в некоторых районах города начались перебои со светом после авиаударов.

Позже Терехов сообщил, что в результате попаданий КАБов по Салтовскому и Киевскому районам зафиксировано разрушение частных домов, гаражей, возникли пожары. Также вспыхнул пожар на одном из городских рынков.

По состоянию на 03:15 известно, что из-за ударов РФ по Харькову пострадали пять человек.

Перед этим, вечером 30 сентября, российская армия тоже нанесла серию ударов по Харькову. Воздушная атака началась после 18:00, все попадания пришлись на Холодногорский район города.

По словам городского головы Игоря Терехова, на месте возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 26 сентября в Харькове прогремел взрыв: БПЛА врага (предварительно, "Молния") попал в крышу одного из торговых центров Киевского района города. В результате атаки РФ есть пострадавшие.

