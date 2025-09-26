В Харькове дрон 'Молния' попал в крышу торгового центра: есть пострадавшие

Вечером 26 сентября в Харькове прогремел взрыв: БПЛА врага (предварительно, "Молния") попал в крышу одного из торговых центров Киевского района города. Есть пострадавшие.

Мэр Игорь Терехов на своем Telegram-канале подтвердил инцидент. Количество пострадавших (по состоянию на 17:50) – три человека.

"Также в результате обстрела был поврежден муниципальный автобус с пассажирами – по предварительной информации, пострадавших среди них нет", – написал городской голова.

Руководитель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов уточнил: дрон пробил крышу магазина мебели. По его информации, помощь медиков понадобилась трем женщинам.

Что известно о БПЛА "Молния"

"Молния" – это российский дрон-камикадзе самолетного типа с одним или двумя электродвигателями, основным преимуществом которого является простота и дешевизна.

На поле боя эти беспилотники россияне начали применять весной 2024 года. Харьков также уже не впервые обстреливается "Молниями".

Основные характеристики этих дронов:

примерный размах крыла и длина БПЛА ~ 1,3–1,5 м;

боевая нагрузка ~ 3–5 кг;

общая масса беспилотника ~ не более 10 кг;

дальность полета ~ 30–35 км.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 26 сентября Россия атаковала Украину 154 "Шахедами" и беспилотниками-иммитаторами. Силы ПВО обезвредили 128 целей.

– Один из российских дронов в ту ночь взорвался менее чем в километре от Южноукраинской атомной электростанции. Обломки БПЛА повредили металлические конструкции и машины вблизи места взрыва, а также ЛЭП напряжением 150 киловольт.

