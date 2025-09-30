Россия атаковала Харьков 'Шахедами' и 'Молниями': в городе прогремело более 10 взрывов

Российская оккупационная армия вечером 30 сентября нанесла серии ударов по Харькову. Воздушная атака началась после 18:00, все попадания пришлись на Холодногорский район города.

Об этом сообщают власти города и области. По словам городского головы Игоря Терехова, на месте возник пожар.

Согласно информации мониторов Воздушных Сил, Харьков находился под атакой БПЛА врага – оккупанты направили на город "Шахеды" и "Молнии".

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что информации о пострадавших пока нет, данные о масштабах разрушений уточняются.

На месте инцидента работают спасатели и другие экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 23 сентября в Харькове также раздавались взрывы. Город находился под атакой российских дронов, были прилеты, пострадали люди. По словам местных властей, в течение первых 10 минут в городе прозвучало пять взрывов, еще за полчаса – более 15.

