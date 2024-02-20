В течение последних недель Россия для ударов по украинской территории чаще применяет новое ракетное оружие, полученное из КНДР, или свои новейшие разработки, такие как Циркон, Гром-Е1 и Х-69. Все эти ракетные виды вооружений активно используются для ударов по гражданской инфраструктуре прифронтовых городов и украинского тыла.

В ночь на 8 февраля во время ракетного удара по Селидово в Донецкой области были применены северокорейские ракеты Хвасон-11ga (KN-23) вместе с запуском ракет С-300. До этого эти ракеты запускались по Харькову, в том числе во время ракетного удара 7 февраля. Теперь можно предположить, что у РФ есть корейские ракетные комплексы сразу на нескольких участках фронта и их количество может продолжать увеличиваться, но точно неизвестно, кто оперирует Хвасонами: россияне или корейские "военные советники".

Наиболее интересным образцом вооружения, который россияне применили 7 февраля, стала гиперзвуковая ракета 3М22 Циркон. Считалось, что эта система станет полноценным гиперзвуковым комплексом с боеголовкой-глайдером, в отличие от Кинжала, являющегося аэробалистической ракетой и большинством украинских и западных экспертов, не считается полноценной гиперзвуковой ракетой. Кроме того, многие эксперты считали, что Циркона не существует как такового, а его разработка и испытание - вымысел российской пропаганды. Так или иначе, утром 7 февраля сообщалось о вероятном пуске ПКР Оникс из Крыма и скоростной цели на Киев. После этого появилось сообщение, что цель была фальшивой, результатом работы РЭБ. Позже в Киеве были обнаружены обломки с характерной маркировкой, а мониторинговые каналы распространили информацию о пуске Оникса и нетипичной траектории ракеты. Действительно, с пусковой Оникс был запущен Циркон, это предусмотрено его ТТХ, однако, по данным тех же мониторинговых источников, скорость Циркона была меньше гиперзвука. Ракета была перехвачена, как и Кинджалы до этого.

В течение всей войны известно лишь об единичных случаях применения гибридов бомбы и ракеты Гром-Е1. Однако за последний месяц это уже второй случай ее применения (Херсонщина, Мирноград). Масса боевой части 315кг, а дальность поражения при сбросе с высоты 12км составляет 120км. Концептуально Гром-Е1 сравним с французскими боеприпасами Hammer и является более дорогим и более технологичным боеприпасом, чем обычные ФАБы, которые россияне применяют с УМПК, в отличие от Грома настолько активно, что по словам военных за сутки бывает сброшено более 80 бомб с УМПК. по Авдеевке.

Информация о применении Х-69 появилась после ракетного удара по Украине 7 февраля. Х-69 является дальнейшим развитием Х-59 и предназначен для применения тактической авиацией. Ракета произведена с применением технологий малой заметности, однако от обнаружения ее силами украинской системы ПВО это не спасло. По данным российских источников, дальность полета Х-69 составляет 290км и вес боевой части 310кг. Разработка этой ракеты является результатом попытки россиян сократить отставание от Запада в авиационных средствах поражения, создание аналога британским Storm Shadow и американским JASSM. Более того, эта ракета должна была быть вооружением, созданным специально для истребителя 5 поколения Су-57, однако, по всей вероятности, по Украине она была применена из обычного Су-34. Как видим, безуспешно.

Активное применение новых типов ракетного вооружения идет параллельно с ожесточенными боями по всему фронту и, в первую очередь, в Авдеевке, которую Путин надеется захватить до выборов, продемонстрировав победу как своему электорату внутри, так и ключевым лицам на Западе, вовлеченным в процесс принятия решений с целью подрыва дальнейшей военной помощи Украине и получения выгодных позиций на возможных переговорах в будущем. Тем не менее, несмотря на вложение колоссального ресурса в живой силе и вооружении, приемлемого результата у русских до сих пор нет.