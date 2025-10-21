Удари РОВ по енергетиці України актуалізували питання захисту цих об'єктів, а також їх відновлення. Але при цьому, в нашій країні на законодавчому рівні не врегульовано питання відновлення та підтримки підприємств іншої галузі, не менш важливої, ніж енергетика, але яка виявляється під ударом РОВ набагато частіше.

Йдеться про підприємства Оборонно-промислового комплексу.

Починаючи з 2022 року підприємства ОПК, про підтримку та розвиток якого так багато у нас прийнято говорити, ті які регулярно зазнають ударів російських окупантів, опинилися перед не менш кричущими викликами всередині самої країни.

По-перше, у більшості випадків підприємствам ОПК дуже складно вступити у страхові взаємини зі страховими компаніями, оскільки ті частіше відмовляються страхувати об'єкти та продукцію, які є ймовірною метою для удару окупантів.

У разі руйнувань російськими ударами лінії виробництва чи втрата вже готової продукції, максимум на що може розраховувати підприємство – пролонгація виконання зобов'язань за контрактом, але не дофінансування, чи списання частини зобов'язань. З 2022 року є неодноразові приклади того, як підприємства ОПК самостійно відновлювали виробництво після руйнування того російськими ударами.

Частим явищем є закредитованість підприємств ОПК, змушених брати обтяжливі кредити для відновлення виробництва, що вкрай негативно впливає на обсяги виробництва, собівартість продукції та, відповідно, її конкурентоспроможність.

Для України критично важливим є підтримка власного ОПК, збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення конкурентоспроможності, але з урахуванням надзвичайно екстремальних умов розвитку цієї галузі державна підтримка має стати не менш всеосяжною і не стільки обтяжливою, скільки ефективною.

Думаю, що підвищена увага до енергетичної галузі може стати непоганим приводом для звернення уваги на не менш стратегічно важливий напрямок у розвитку нашої держави, про який багато говорять і яким люблять хвалитися, але який продовжує потребувати ухвалення невідкладних рішень.