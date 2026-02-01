РФ за январь запустила по Украине более 6 тыс. дронов: по энергетике, логистике и железной дороге

За январь Россия выпустила по Украине более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиабомб и 158 ракет различных типов. Вражеские цели были направлены против энергетики, железной дороги и нашей гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в отдельных регионах продолжаются ремонтные работы.

"Сейчас удары продолжаются. За прошедшую неделю – более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины. Фиксируем российские попытки разрушать логистику, транспортное сообщение между городами и громадами. Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны на каждый день", – написал он в своем Telegram-канале.

Ситуация в энергосистеме Украины – что известно

Напомним, недавно глава государства сообщал, наиболее сложные последствия авария в энергосистеме Украины принесла Киеву и Центральной Украине, Винницкой области, также Чернигову, Харькову и Сумщине. однако энергетики довольно оперативно овладели ситуацией и уже вышли на показатели, которые были до технологической аварии, сейчас продолжается стабилизация энергосистемы.

А также недавно, в последний день января, примерно в 10:40 в городе Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях массово исчезло электроснабжение. Кроме этого, проблемы наблюдались в Молдове.

В Министерстве энергетики Украины заявили о технологическом нарушении с одновременным отключением линий:

400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы;

и Молдовы; 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Это привело к аварийным каскадным отключениям в электроэнергетической сети и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Уже в течение нескольких часов энергосистема Украины постепенно начала восстанавливаться.

Тем временем в Киеве в субботу останавливалось движение поездов метро. Это произошло из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров. Около 15:30 подземка снова заработала.

Как сообщал OBOZ.UA, по всей стране применялись аварийные и экстренные отключения света. В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что кибератака не была причиной крупной аварии в энергосистеме.

