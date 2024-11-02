РФ запустила 'Шахеды' по Киеву и ряду областей: где объявлена тревога

Страна-агрессор снова атакует Украину. Вечером 2 ноября враг запустил " Шахеды " с северо-восточного направления.

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Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. По состоянию на 20:00 воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Черкасской областях.

"БПЛА в направлении Киева и Сум с северо-восточного направления", – говорится в сообщении ПС ВСУ.

По состоянию на 20:31 тревога распространилась еще и на Житомирскую область.

По состоянию на 20:39 в ПС ВСУ сообщили, что БПЛА движутся следующими траекториями:

– БПЛА в южной части Сумщины, курс западный.

– Несколько групп БПЛА в Черниговской области, курс западный.

– БПЛА в северной части Киевской области, курс западный.

– БПЛА в восточной части Житомирской области, курс западный.

Напомним, что в ночь на 2 ноября российские войска снова атаковали Киев "Шахедами". Захватчики били по жилой застройке в шести районах города.

Первые "Шахеды", открывшие отсчет ночной атаки, Россия запустила еще до 20 часов 1 ноября. Они летели несколькими группами. Пуски продолжались всю ночь.

Также сообщалось, что в Сумах "Шахед" попал в многоэтажку. Пострадали не менее пяти человек, среди них – беременная. В двух поврежденных многоэтажках горожане остались без света и газа.

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