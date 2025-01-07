Rheinmetall передал Украине новую БМП Lynx: на что способна техника на поле боя

В последние дни прошлого года немецкий оборонный производитель Rheinmetall поставил в Украину боевую машину пехоты Lynx в новейшей модификации KF41. БМП уже предоставлена Вооруженным силам Украины на испытания.

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Об этом сегодня, 7 января, сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, испытания нужны для дальнейшего производства машин соответственно украинскому заказу на них.

"Сейчас ее испытывают Вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было запустить на производстве как можно скорее", – сказал гендиректор Rheinmetall.

Первую БМП Lynx, которую отправили украинскому заказчику, изготовили на заводе концерна в немецком обществе Унтерлюс.

На том же заводе Унтерлюсе, как сообщает Rheinmetall, уже производят по заказу Министерства обороны Украины дополнительные 35-мм боеприпасы для зенитной установки Gepard.

"Новый заказ, сделанный в декабре 2024 года, включает 180 000 боеприпасов HEI-T – фугасно-зажигательное устройство с трассирующим механизмом. Стоимость заказа составляет двузначное число миллионов евро и финансируется Германией", – отметили на предприятии.

Характеристика БМП KF41 Lynx

Эта машина считается самой современной разработкой германских оружейников. Впервые Rheinmetall представил тяжелую боевую машину пехоты Lynx в конфигурации KF41 в 2018 году на выставке Eurosatory.

Масса этой БМП составляет около 44 тонн. Длина машины – 7,7 м; ширина – 3,6 м; высота – 3,3 м.

Основным вооружением указанной боевой машины пехоты является башня LANCE с 30 или 35-мм автоматической пушкой. Также Lynx имеет стандартный пулемет и пусковую установку для противотанковых ракет, которые могут быть оснащены в соответствии с требованиями заказчика.

В свою очередь БМП защищена от 30-мм снарядов в лобной проекции и от 14,5 мм – в боковых.

На машины установлен двигатель Liebherr D9612 мощностью 1470 л.с., поэтому его максимальная скорость – 70 км/ч. Запас хода по трассе составляет 500 км. Боевая машина пехоты имеет три члена экипажа и перевозит восемь человек десанта.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2023 года в Rheinmetal заявили, что намерены производить свои БМП на производственных мощностях, построенных в Украине. А производство в Украине именно машин серии Lynx началось уже с лета прошлого года.

Кстати, Rheinmetall в скором времени достроит в Украине уже второе военное предприятие. В целом немецкий гигант намерен построить в Украине четыре оборонных завода.

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