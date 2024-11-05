Строительство уже завершается: Рютте анонсировал открытие второго военного завода Rheinmetall в Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall скоро достроит в Украине уже второе военное предприятие. В целом немецкий гигант намерен построить в Украине четыре оборонных завода.

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Анонсировал открытие второго предприятия Rheinmetall в Украине генсек НАТО Марк Рютте. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", – заявил генсек Североатлантического альянса.

В то же время Рютте подчеркнул, что развитие оборонной промышленности является ключевым для безопасности Европы и защиты Украины.

Поэтому немецкая промышленность крайне важна для НАТО и Киева, отметил генсек Альянса. Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года также серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

Напомним, что концерн Rheinmetall AG является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе. По объему продаж продукции военного назначения компания занимает 29 место в мире.

Еще в прошлом году компания Rheinmetall основала свое первое совместное предприятие с украинским партнером по обслуживанию и ремонту танков в Украине.

В феврале этого года было заявлено, что в Мюнхене был подписан меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине.

После этого исполнительный директор концерна Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре завода, которые будут производить снаряды, военную технику, прах и зенитное оружие.

"Украина сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал в размере 2-3 млрд евро в год", – сказал Паппергер.

А недавно на западе Украины был открыт бронетанковый завод ООО "Укроборонпром Rheinmetall". Он уже приступил к производству боевых машин пехоты Lynx.

Первую боевую машину планируют выпустить до конца года, а полноценное локальное производство будет организовано "как можно скорее", как подтвердил немецкий оружейный концерн.

Кроме того, компания Rheinmetall получила контракт на строительство завода по производству боеприпасов в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле пригрозили, что открывшийся в Украине военный завод немецкого концерна Rheinmetall может стать мишенью для российских ударов. В немецком концерне заявили, что не боятся угрозы РФ, ведь его мощности в Украине хорошо защищены.

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