Rheinmetall подтвердил передачу Украине дронов Luna NG: когда это произойдет

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что передаст Украине разведывательные дроны Luna New Generation (Luna NG). Система БПЛА должна быть готова к доставке в течение 2023 года.

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Об этом 14 августа сообщили на официальном сайте Rheinmetall. Украина получит дронов Luna NG на несколько десятков миллионов евро.

"Таким образом Rheinmetall вносит еще один важный вклад в повышение эффективности украинской армии с помощью передовых технологий", – говорится в сообщении.

В Rheinmetall отметили, что опыт, накопленный во время войны в Украине, показывает, насколько важными могут быть результаты разведки в режиме реального времени на оперативном уровне.

LUNA NG – это последнее слово в беспилотной авиационной разведке. Этот БПЛА может обнаруживать, классифицировать и распознавать объекты в режиме реального времени.

Беспилотная система LUNA NG состоит из наземной станции управления и нескольких беспилотных летательных аппаратов. Также она включает в себя стартовую катапульту, дополнительное сетевое оборудование для ловли беспилотников, когда они приземляются, а также оборудование для быстрого ремонта. Вся система установлена ​​на грузовике HX с системой сменного кузова производства Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Благодаря своей сверхлегкой высокостойкой конструкции, дроны LUNA NG могут оставаться в воздухе более 12 часов. Кроме того, если они оснащены дополнительным оборудованием StaCom, они имеют диапазон передачи данных до 300 километров.

Большим преимуществом системы LUNA является ее высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании. Компактная наземная станция помещается в небольшое транспортное средство или в стандартную кабину, что позволяет быстро ее транспортировать. Дрон можно запускать практически с любого места с помощью катапульты с подъемником, а приземление происходит автономно с помощью дифференциального GPS в сетке или на парашюте. При полете LUNA NG демонстрирует низкие акустические, тепловые и радиолокационные характеристики.

"Заказанная для Украины система LUNA NG является частью большого пакета военной помощи, инициированного правительством Германии в июле 2023 года. В настоящее время Бундесвер внедряет беспилотную разведывательную систему LUNA NG под названием "Husar", – добавили в Rheinmetall.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ писали, что Rheinmetall планирует обеспечить Украину самыми современными разведывательными беспилотниками. Речь идет о беспилотной системе Luna New Generation (Luna NG) для воздушной разведки – ее Вооруженные силы Украины должны получить до конца текущего года.

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