Rheinmetall предоставит Украине еще несколько систем ПВО Skyranger 35: их профинансируют за средства из замороженных активов России

Немецкий производитель оружия Rheinmetall заключил контракт на поставку Украине дополнительных зенитных комплексов Skyranger 35, смонтированных на шасси Leopard 1. Финансирование поставки обеспечит одна из европейских стран за средства из российских замороженных активов.

Об этом стало известно из официального пресс-релиза Rheinmetall. Там отмечают, что стоимость заказа – трехзначная сумма в миллионах евро.

Rheinmetall Italia SpA будет производить и интегрировать системы в своей штаб-квартире в Риме. Генеральный директор выразил благодарность Украине за доверие и отметил, что поддержка со стороны страны ЕС демонстрирует солидарность и постоянство усилий по усилению обороны Украины.

"Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины", – отметил Армин Паппергер.

Компания также отметила возможность будущего оснащения платформы современными управляемыми ракетами.

Что известно о Skyranger 35

Leopard 1 Skyranger 35 сочетает гусеничную мобильность и пушечную установку ПВО. Есть две версии этой системы – Skyranger 30 и Skyranger 35.

Основное оружие – револьверная пушка. Она может стрелять одиночными выстрелами со скоростью 200 снарядов в минуту или с максимальной скоростью 1000 выстрелов в минуту. Дальность установки – до 4 км.

Установка оборудована радаром, электронным датчиком, инфракрасной камерой с лазерным дальномером и автоматическим сопровождением цели. Башня снаряжена 252 снарядами.

Что предшествовало

Германия готовится к масштабному обновлению системы противодействия беспилотникам. Бундесвер планирует закупить более 600 комплексов Skyranger на сумму более 9 миллиардов евро.Поставки запланированы на 2030 год.

Параллельно с модернизацией собственных сил, Германия передает часть новейших систем Украине. Киев получит первые Skyranger еще до того, как они официально станут на вооружение Бундесвера – во второй раз с начала полномасштабной войны России против Украины.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ознакомился с новым комплексом ПВО Skyranger 30 от машиностроительного концерна Rheinmetall. Дипломату раскрыли все возможности этой системы противовоздушной обороны, особенно акцентировав на борьбе с беспилотниками.

Напомним, немецкий оружейный концерн Rheinmetall предоставит Украине системы противовоздушной обороны для защиты от атак беспилотников до конца этого года. Речь идет о Skyranger – мобильные системы ПВО, которые можно устанавливать, в частности, на танки Leopard.

Также OBOZ.UA сообщал, что США готовы продать несколько зенитных ракетных комплексов Patriot и другое вооружение партнеру по НАТО – Дании. Эта европейская страна в свою очередь хочет поддержать Украину в оборонной кампании против России и предоставить Киеву дополнительные системы Patriot. Государственный департамент США одобрил соглашение на продажу шести пусковых установок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!