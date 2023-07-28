Rheinmetall вопреки угрозам Москвы создаст в Украине ремонтный центр для танков Leopard: что известно

Немецкая компания Rheinmetall планирует в конце лета открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Германией. Украинцев уже обучают соответствующим ремонтным работам на территории ФРГ.

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Об этом сообщил исполнительный директор концерна Армин Паппергер в комментарии Spiegel 28 июля. "В настоящее время мы уже обучаем этой работе украинцев в Германии", – сказал он, добавив, что Rheinmetall хочет начать работу ремонтного центра после летнего перерыва.

Объект должен стать частью сети ремонтных центров немецкой военной техники, которую необходимо ремонтировать в Украине после поломок, износа или обстрелов.

Он позволит сократить расстояния, на которые необходимо транспортировать тяжелую технику для ремонта, хотя это также создает проблемы с безопасностью, отмечает Spiegel.

Так, на днях представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что завод Rheinmetall станет "законной целью" для оккупантов, а зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал "салют из Калибров", если объект будет построен.

Rheinmetall в мае заявила, что создала совместное предприятие с "Укроборонпром" для производства и ремонта танков в Украине. В апреле компания объявила о создании центра технического обслуживания и логистики в Румынии, а в июне 2022 года открыла аналогичный центр в Литве для оказания поддержки машинам НАТО в странах Балтии.

Берлин поставил Киеву около 20 танков Leopard 2A6.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Rheinmetall ранее ответили на угрозы Захаровой. Армин Паппергер заявил, что реагировать на них не собираются и останавливать строительство предприятия также не будут. По его словам, Rheinmetall сможет защитить свой завод от российских атак.

– Ранее Паппергер сказал, что танковый завод Rheinmetall начнет работу в октябре 2023 года на западе Украины. Он будет не только производить бронетехнику, но и учить украинцев обслуживать ее.

– Rheinmetall в ближайшие месяцы планирует поставить Украине два ЗРК Skynex. Они оснащены пушкой, которая может очень дешево и эффективно уничтожать дроны и крылатые ракеты.

– Компания также намерена изготовить для ВСУ 300 тыс. снарядов для зениток Gepard. 40 тыс. будут поставлены уже в этом году.

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