Риск вторжения из Беларуси – эксперт объяснил, сколько войск нужно России для нападения на Украину из Беларуси

Вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории Беларуси сейчас очень мала. Суммарно в Беларуси находится около 12-13 тысяч солдатов армии РФ, чего категорически недостаточно для проведения наступательной операции.

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Примечательно, что для успешного вторжения с севера армии России необходимо минимум 80-100 тысяч военных. Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

Как заявил аналитик, на территории Беларуси зафиксировано незначительное увеличение количества военных армии РФ. Так, за последние 7 дней численность вооруженных сил России стала больше на 600-700 человек. Однако, в сумме это не влияет на общую ситуацию - в Беларуси находится всего 12-13 тысяч военных российской армии.

Также Михаил Самусь подчеркнул, что такого количества солдат совершенно недостаточно для успешной наступательной операции, даже при условии подключения армии Беларуси. Минимальной цифрой, которая будет показывать, что россияне готовы к атаке с севера, является 30 тысяч.

"А учитывая очень сложные географические условия на украинско-белорусской границе и тот факт, что Украина провела огромную инженерную работу по укреплению границы, превратив ее в оборонную линию, на этом направлении необходимо иметь минимально 80-100 тысяч солдат, чтобы россияне могли надеяться на какое-то продвижение", – добавил эксперт.

Важным аспектом наступления также является и авиация. Армии России необходим и воздушный компонент, поскольку для такой операции на территории Беларуси нужно проводить множество действий с использованием десанта и авиационной техники. Для доминирования в воздухе нужно полностью уничтожить авиацию Украины и ППО, что на данном этапе является крайне маловероятным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия регулярно отправляет в Беларусь военную технику и личный состав ВС РФ. 8 января поезд с техникой и личным составом Вооруженных сил Российской Федерации прибыл на железнодорожную станцию Барановичи-Полесские. Среди отправленной техники было замечено не менее 8 грузовиков КамАЗ, минимум 6 тягачей МТ-ЛБ и не менее 2 артиллерийских машин 1В15.

5 января в минобороны Беларуси заявили об усилении безопасности Союзного государства. Там также анонсировали совместные с РФ лётно-тактические учения.