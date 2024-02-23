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Роботы на службе ВСУ: в 47-й бригаде показали, как наземный дрон доставляет боеприпасы на поле боя. Видео

София Закревская
War
1 минута
1,5 т.
Роботы на службе ВСУ: в 47-й бригаде показали, как наземный дрон доставляет боеприпасы на поле боя. Видео

На передовой все большую роль играют современные технологии, в том числе различные виды беспилотников. Так, нашим Вооруженным силам уже помогают наземные дроны, которые доставляют украинским военным боеприпасы на передовую.

Соответствующие кадры опубликовали на официальной странице 47-й отдельной механизированной бригады в Telegram. Работу дрона зафиксировали на Авдеевском направлении.

"Современные технологии на войне! То, о чем можно было только мечтать и увидеть в кино, теперь работает на поле боя", – говорится в подписи.

На ролике можно увидеть, как роботизированный логистический комплекс безопасно доставляет боеприпасы к позициям бойцов 47-й бригады.

Благодаря такому наземному дрону логистика снарядов на передовой становится более безопасной, так как он позволяет военным не рисковать своими жизнями и не везти их на машине.

Роботы на службе ВСУ: в 47-й бригаде показали, как наземный дрон доставляет боеприпасы на поле боя. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинский боевой робот, управляемый с воздуха, впервые в истории смог уничтожить позиции оккупантов. Бойцы отряда "Кара небесная" запускают беспилотники для обнаружения цели, после чего наземные дроны с пулеметными турелями поражают ее.

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