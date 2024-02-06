Наземный дрон ВСУ впервые в истории военного дела уничтожил врага: все подробности

Украинский боевой робот, управляемый с воздуха, впервые в истории смог уничтожить позиции оккупантов. Бойцы отряда "Кара небесная" запускают беспилотники для нахождения цели, после чего наземные дроны с пулеметными турелями поражают ее.

Об этом сообщает Telegram-канал "Армия дронов". Там отмечают, что впервые в истории бойцы беспилотного авиационного комплекса корректировали наземный дрон с турелью во время уничтожения личного состава российских войск.

"Такого в истории военного дела никогда не было – это очень клево", – сообщает командир экипажа дронов отряда, Андрей Отченаш.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники эффектно уничтожили блиндаж и автомобили противника из FPV-дрона. По враждебным целям качественно отработали бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина надеется изготовить до 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году для нужд Сил обороны. Относительно недорогие ударные беспилотники должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов и ракет.

А издание Challenges сообщило, что швейцарский стартап Destinus, известный своими гиперзвуковыми ракетопланами, снабжает боевые дроны Украины. Речь идет о БПЛА Lord, способных пролететь расстояние от 750 до более 2000 км.