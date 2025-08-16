Роботы вплотную расстреливали врага: ВСУ показали, как зачищали на Покровском направлении Грузское и Веселое

Сейчас села Грузское и Веселое неподалеку от Доброполья, где недавно состоялся прорыв россиян, полностью под контролем украинских защитников. Поселения зачистила и взяла под контроль известная 93-я бригада "Холодный Яр".

Как рассказали в 93 ОМБр, в отражении сел была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы различных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий были использовали ударные наземные роботизированные комплексы.

"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную", – отметили украинские воины и показали соответствующее видео.

Более того, в целом в результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян.

О ком речь

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" входит в состав Оперативного командования "Восток". Причем бригада с самого начала участвует в войне на востоке Украины с Россией. Подразделения 93-й с 2014 прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом.

С начала полномасштабного вторжения 2022 года бригада обороняла Украину на разных направлениях: Сумщина, Харьков, Изюм, Балаклея, Бахмут и Соледар.

О боевом пути бригады в российско-украинской войне в 2018 году вышел документальный фильм "93: бой за Украину".

В честь героев славной 93-й бригады названа улица в городе Запорожье. Также в честь бригады названы улицы в городах Сумы и Дергачи.

Ситуация на Покровском направлении

Покровск украинские защитники также успешно зачистили от вражеских диверсионных групп, и теперь по городу можно передвигаться.

Сейчас в городе работают наши военные, а также перемещаются местные жители, утверждает 7 корпус ДШВ. Именно силами этого корпуса ДШВ и смежных подразделений Покровск был зачищен от "вражеских групп и одиночных россиян".

И хотя передвижение по самому городу "существенно ограничено", попасть в Покровск возможно.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении. Резервные подразделения, которые уже привлекли на выполнение приказа Сырского, обнаруживают врага и имеют определенные успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

