Покровск очищен от ДРГ: военные показали, как выглядит город. Видео

В Покровске Донецкой области, вокруг которого более полугода идут ожесточенные бои, ситуация остается напряженной. Однако украинские защитники успешно зачистили город от вражеских диверсионных групп (ДРГ) и теперь по нему можно передвигаться.

Сейчас в городе работают наши военные, перемещаются местные жители. Об этом сообщил 7 корпус ДШВ в своем Telegram-канале.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители. Однако передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", – говорится в сообщении.

Отметим, что этот город стоит в приоритете врага, ведь именно через Покровск лежит трасса, которая может открыть оккупантам путь из Донецкой области на Павлоград и Днепр.

Сейчас под Покровском враг сосредоточил группировку численностью около 110 тысяч человек. Российские захватчики стали чаще использовать ДРГ, чтобы дезорганизовывать оборону украинских войск.

Однако украинские воины держат оборону и остановили продвижение россиян на этом направлении.

По данным Генштаба, с начала суток по состоянию на 16:00 на Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономичное, Родинское, Сухецкое, Луч, Покровск, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

Украинские бойцы сдерживают натиск и отбили 24 атаки врага, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Силы обороны успешно отбили два вражеских штурмовых действия, еще три атаки продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении. Резервные подразделения, которые уже привлекли во исполнение приказа Сырского, выявляют врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!