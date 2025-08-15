УкраїнськаУКР
русскийРУС

Покровск очищен от ДРГ: военные показали, как выглядит город. Видео

Надежда Данищук
War
2 минуты
1,8 т.
Покровск очищен от ДРГ: военные показали, как выглядит город. Видео

В Покровске Донецкой области, вокруг которого более полугода идут ожесточенные бои, ситуация остается напряженной. Однако украинские защитники успешно зачистили город от вражеских диверсионных групп (ДРГ) и теперь по нему можно передвигаться.

Сейчас в городе работают наши военные, перемещаются местные жители. Об этом сообщил 7 корпус ДШВ в своем Telegram-канале.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители. Однако передвижение по самому городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно", – говорится в сообщении.

Отметим, что этот город стоит в приоритете врага, ведь именно через Покровск лежит трасса, которая может открыть оккупантам путь из Донецкой области на Павлоград и Днепр.

Сейчас под Покровском враг сосредоточил группировку численностью около 110 тысяч человек. Российские захватчики стали чаще использовать ДРГ, чтобы дезорганизовывать оборону украинских войск.

Покровск очищен от ДРГ: военные показали, как выглядит город. Видео

Однако украинские воины держат оборону и остановили продвижение россиян на этом направлении.

По данным Генштаба, с начала суток по состоянию на 16:00 на Покровском направлении российские захватчики совершили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономичное, Родинское, Сухецкое, Луч, Покровск, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

Украинские бойцы сдерживают натиск и отбили 24 атаки врага, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Силы обороны успешно отбили два вражеских штурмовых действия, еще три атаки продолжаются до сих пор.

Покровск очищен от ДРГ: военные показали, как выглядит город. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении. Резервные подразделения, которые уже привлекли во исполнение приказа Сырского, выявляют врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!