Родился в России, но сердцем был украинец: в Хмельницком попрощались с погибшим на войне Николаем Борзенко

В Хмельницком 28 марта простились с воином Николаем Борзенко, отдавшим жизнь за Украину. Он родился в России, но сердцем, говорят его близкие, был настоящим украинцем.

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В ряды ВСУ мужчина стал в 2023 году, с декабря того же года считался пропавшим без вести – и только недавно его нашли среди погибших благодаря экспертизе ДНК. О Герое рассказали местные СМИ.

Прощание с Героем прошло 28 марта в Свято-Георгиевском храме города Хмельницкого. Поклониться воину, отдавшему жизнь за Украину, пришли его родные, близкие, побратимы и неравнодушные горожане.

Известно, что родился будущий Герой 3 марта 1968 года – на территории России.

"Его родители были из России. Он родился также в России. Но потом вместе с семьей переехал в Хмельницкий, когда основали завод "Новатор". Родители работали там, а впоследствии и он сам. Он разговаривал на русском, но сердцем был чистый украинец", - рассказал журналистам коллега павшего воина: Николай Борзенко много лет проработал.

В 2023 году Николай Николаевич получил повестку – и пошел служить по мобилизации, став в ряды 33 отдельной механизированной бригады.

"Ему пришла повестка, и он захотел исполнять свой долг. Защищал Украину. А потом, к сожалению, так случилось, что пропал без вести. Мы долго его искали, подавали во все возможные структуры. Очень хотелось, чтобы он вернулся… На Запорожском направлении во время минометного обстрела он погиб. Хороший был, как все отцы", – рассказала дочь погибшего воина Надежда.

Связь с Николаем Борзенко оборвалась в декабре 2023 года после одного из боев. С тех пор его семья не теряла надежду на чудо – и только недавно смерть воина была подтверждена экспертизой ДНК.

"Когда получил повестку, не побоялся и пошел воевать. Это действительно героический поступок. Когда был на фронте, писал мне в Viber. Говорил: "Будем к*цапов мочить". А потом уже узнали, что он пропал без вести", – поделился воспоминаниями коллега Николая Борзенко.

Известно, что последний бой воин принял в селе Работино на Запорожье. У него остались дочь, сын и внучка.

Николаю Борзенко навеки 55 лет. Вечный покой он обрел на Аллее Славы в микрорайоне Раково.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб художник по освещению Ровенской филармонии. Всеволод Шабадах присоединился к рядам сил обороны в начале великой войны. Погиб воин 24 марта 2025 во время выполнения боевого задания на Сумщине.

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