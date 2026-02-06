Родился в Украине, по ней же наводил ракеты: что известно о генерал-лейтенте Алексееве, на которого совершили покушение в Москве

Утром 6 февраля в Москве неизвестный совершил покушение на российского генерала Владимира Алексеева. С места происшествия стрелок скрылся, а временно живого оккупанта доставили в больницу.

Алексеев причастен к преступлениям РФ против сирийского народа, также он, уроженец украинской Винницкой области, ответственный за ракетные удары по Украине во время полномасштабной российской агрессии. OBOZ.UA собрал все, что известно о военном преступнике, который скоро, надеемся, отправится на "концерт к Кобзону".

Воевал против Украины, в которой родился

Военного преступника, который совершал военные преступления в Сирии и Украине, породила украинская земля: Алексеев родился и вырос в селе Голодьки Винницкой области.

Впрочем, после окончания школы тогда еще юный Алексеев отправился в Россию: там он окончил в 1984 году Рязанское воздушно-десантное училище.

С тех пор будущий военный преступник строил военную карьеру в государстве-агрессоре – и делал это довольно успешно.

После обучения Алексеев поступил на должность начальника разведывательного управления Московского военного округа, затем — Дальневосточного военного округа. После был переведен в центральный аппарат Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

До 2011 года занимал должность начальника 14-го управления ГРУ ГШ ВС РФ.

В 2011 году назначен начальником штаба — первым заместителем начальника ГРУ (на тот момент уже ГУ ВС РФ). Эту должность он занимает до сих пор.

"Герой" против гражданских, трус против Пригожина

На совести Алексеева – немало невинных жизней. Он командовал действиями российских военных разведчиков во время российской "операции" в Сирии и непосредственно причастен к убийствам сирийских женщин и детей.

За это кровожадный кремлевский режим отметил своего верного слугу: в 2017 году российский диктатор Владимир Путин своим указом присвоил Алексееву звание "героя РФ".

Когда Путин отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину – этот предатель тоже не остался в стороне. Он без всяких колебаний наводил ракеты на свою малую родину и убивал бывших соотечественников.

Алексеев отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ударов по нашей территории и легализацию российского присутствия на оккупированных территориях.

А вот во время "похода" вагнеровцев под руководством Евгения Пригожина на Москву Алексеев своего "героизма" почему-то не демонстрировал. Хотя когда стало известно, что Пригожин и его наемники начали свой марш, этот генерал сначала назвал их действия "ударом в спину стране и президенту", а также в попытках посягнуть на власть Путина и осуществить "государственный переворот".

Однако когда Алексеев вместе с заместителем тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу столкнулся с Пригожиным лицом к лицу в Ростове-на-Дону, свою резкость он где-то подрастерял. На видео, которое распространялось тогда в сети, на котором Пригожин озвучил требование выдать ему начальника Генштаба Валерия Герасимова и Шойгу, именно Алексеев отметился "крылатой" фразой: "Забирайте!".

Другие "подвиги" Алексеева

Согласно данным из открытых источников, "заслуги" манкурта заметили не только в Украине, но и на Западе. Алексеев фигурирует в санкционных списках США и Евросоюза.

Так, Вашингтон еще в 2016 году ввел персональные санкции против Алексеева за "злонамеренные действия в киберпространстве".

А Брюссель включил его в санкционные списки как лицо, ответственное за хранение, перевозку и применение ядовитого вещества "Новичок" 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Там россияне отравили бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля.

Пауки в банке?

Украинский журналист Денис Казанский тем временем высказал предположение, что в Алексеева стрелял вовсе не мститель, стремившийся отплатить ему за убийства гражданских. Казанский предполагает, что покушение могло быть кульминацией внутренних разборок.

"Алексеев с 2014 года был куратором ЧВК "Вагнер". Стрелков в своем интервью утверждал, что именно Алексеев отдавал приказы о ликвидации полевых командиров "ЛДНР", в частности, Мозгового, а ЧВК "Вагнер" исполял эти приказы... Это уже больше похоже не на ликвидацию спецслужбами Украины, а на внутренние разборки", – написал журналист.

Сидящий в российской тюрьме преступник Стрелков-Гиркин утверждал, что именно этот российский генерал угрожал полевому командиру "ЛНР" Мозговому, а затем руками "вагнеровцев" его ликвидировал.

"И вот спустя 11 лет киллеры пришли уже за самим Алексеевым. Время для разборок и сведения счетов сейчас идеальное, понятно, что все спишут на СБУ и ничего расследовать не будут", – пишет Казанский.

Имел Алексеев прямое отношение и к еще одному российскому бандформированию.

"Генерал Алексеев курировал бригаду "Эспаньола", которую недавно уличили в наркоторговле, воровстве и многочисленных преступлениях и расформировали. А ее командира Станислава Орлова (Испанца) расстреляли в Крыму сотрудники ФСБ. Похоже, на продолжение этой истории", – отметил Казанский.

Новость дополняется