Родители девушки, чудом выжившей среди развалин в Днепре, погибли: она рассказала о трагедии. Видео

Анастасия Швец – жительница разрушенного дома в Днепре, чудом спасшаяся во время ракетной атаки, – рассказала о пережитом. Девушка сообщила, что ее родителей только в понедельник, 16 января, извлекли из-под завалов.

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Они, к сожалению, погибли. Об этом днепрянка сообщила в комментарии телеканалу "Киев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Главным для меня было, чтобы нашли родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Но они, к сожалению, не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – рассказала Анастасия.

Сама она пробыла под обломками больше часа. Последнее, что помнит девушка перед взрывом, – родители оставались на кухне, а она пошла в спальню, поскольку должна была собираться на работу в ночную смену.

"Я только легла в постель, это несколько минут, был очень сильный грохот, все в дыму и пыли, меня привалило дверью, я как-то вылезла и поняла, что комнаты нет. Ничего нет, соседних квартир тоже нет, только вижу соседний подъезд", – рассказала жительница разрушенного дома.

Напомним: Анастасия Швец, девушка, сфотографированная 14 января 2023 года на руинах дома в Днепре, незадолго до удара потеряла на войне любимого.

"Я не имею слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую, кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Владика, Фотика для побратимов и Котика для меня, больше нет"... я чувствовала, что он будет меня оберегать", – написала девушка в своих социальных сетях.

В результате ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре, по подтвержденным данным, погибли двое детей: Максим Богуцкий и Мария Лебедь.

Также в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре погибли супруги, сбежавшие из Никополя от постоянных обстрелов. Двое их детей остались сиротами, сейчас они находятся в больнице. Семья жила на восьмом этаже разрушенного дома, а сегодня можно разглядеть цвет обоев в их гостиной – эти фото облетели почти весь мир.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Перед ракетным ударом 14 января в Днепре правоохранители задержали подростков, фотографировавших теплоэлектростанции. Также они звонили на российские номера.

– В сети показали квартиру погибшего в результате удара РФ по Днепру тренера по боксу Михаила Кореновского до и после прилета ракеты. Фото того, что осталось от его жилья, – кухни – облетело весь мир.

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