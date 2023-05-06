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Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
4,0 т.
Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото

Стало известно имя водителя пропагандиста Захара Прилепина, который погиб во время взрыва 6 мая под Нижним Новгородом. Им оказался 27-летний луганчанин Александр Шубин.

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Шубин с позывным "Злой" с 2014-го года воевал против Украины в составе батальона, которым командовал Прилепин. Об этом пишут российские пропагандисты.

"При покушении на Прилепина погиб 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Раньше он служил в "ЛНР". С 2014 года Шубин (позывной "Злой") служил в батальоне Прилепина. В 2018 Шубин перебрался в Нижегородскую область, где живет Захар Прилепин и его семья", – отметил один из российских пабликов.

Там также показали фото ликвидированного боевика-сепаратиста.

Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото

Тем временем в эфире федерального российского канала "Россия-1" заявили, что взрывное устройство, заложенное неизвестными под днище авто пропагандиста Прилепина, взорвалось во время разгрузки автомобиля. На тот момент Прилепин вышел из авто, а Шубин оставался в салоне. Также пропагандисты заявили, что с Прилепиным якобы была его дочь, которая не пострадала.

"Взрыв машины Прилепина произошел в момент разгрузки автомобиля. Писатель и его дочь вышли из машины, а водитель остался внутри. Об этом сообщил ведущий "России-1" Эдуард Петров. Преступники не преследовали Прилепина, а взрывное устройство сработало в момент прибытия автомобиля в заранее назначенную точку", – сообщают пропагандисты РФ.

Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото
Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото
Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото
Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото

Напомним, 6 мая стало известно о подрыве автомобиля, в котором ехал Прилепин  и его охранник-водитель, в Нижегородской области РФ. От взрыва машину пропагандиста буквально разворотило, практически  полностью снеся ей передок.

Водитель погиб на месте, сам же Прилепин получил тяжелые ранения. По некоторым данным, ему оторвало ногу.

Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото
Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото

В России по этому поводу уже устроили настоящую истерику. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила в случившемся Украину и украинского президента Владимира Зеленского, а "либералка" Ксения Собчак начала рассуждать о недопустимости устранения наемника, признававшегося во многочисленных убийствах и военных преступлениях.

В области был объявлен план "Перехват", на дорогах установили блокпосты и начали проверять все автомобили.

Спустя несколько часов после взрыва в российском МВД заявили о задержании "вероятного подозреваемого в покушении" на пропагандиста Прилепина.

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