Родом из Луганска: появились подробности о погибшем в результате взрыва автомобиля Прилепина. Фото

Стало известно имя водителя пропагандиста Захара Прилепина, который погиб во время взрыва 6 мая под Нижним Новгородом. Им оказался 27-летний луганчанин Александр Шубин.

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Шубин с позывным "Злой" с 2014-го года воевал против Украины в составе батальона, которым командовал Прилепин. Об этом пишут российские пропагандисты.

"При покушении на Прилепина погиб 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин. Раньше он служил в "ЛНР". С 2014 года Шубин (позывной "Злой") служил в батальоне Прилепина. В 2018 Шубин перебрался в Нижегородскую область, где живет Захар Прилепин и его семья", – отметил один из российских пабликов.

Там также показали фото ликвидированного боевика-сепаратиста.

Тем временем в эфире федерального российского канала "Россия-1" заявили, что взрывное устройство, заложенное неизвестными под днище авто пропагандиста Прилепина, взорвалось во время разгрузки автомобиля. На тот момент Прилепин вышел из авто, а Шубин оставался в салоне. Также пропагандисты заявили, что с Прилепиным якобы была его дочь, которая не пострадала.

"Взрыв машины Прилепина произошел в момент разгрузки автомобиля. Писатель и его дочь вышли из машины, а водитель остался внутри. Об этом сообщил ведущий "России-1" Эдуард Петров. Преступники не преследовали Прилепина, а взрывное устройство сработало в момент прибытия автомобиля в заранее назначенную точку", – сообщают пропагандисты РФ.

Напомним, 6 мая стало известно о подрыве автомобиля, в котором ехал Прилепин и его охранник-водитель, в Нижегородской области РФ. От взрыва машину пропагандиста буквально разворотило, практически полностью снеся ей передок.

Водитель погиб на месте, сам же Прилепин получил тяжелые ранения. По некоторым данным, ему оторвало ногу.

В России по этому поводу уже устроили настоящую истерику. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила в случившемся Украину и украинского президента Владимира Зеленского, а "либералка" Ксения Собчак начала рассуждать о недопустимости устранения наемника, признававшегося во многочисленных убийствах и военных преступлениях.

В области был объявлен план "Перехват", на дорогах установили блокпосты и начали проверять все автомобили.

Спустя несколько часов после взрыва в российском МВД заявили о задержании "вероятного подозреваемого в покушении" на пропагандиста Прилепина.