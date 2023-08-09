Родственник на фронте и не выходит на связь: в Минобороны обнародовали алгоритм действий

Министерство обороны Украины подготовило алгоритм действий для родственников военнослужащих, если те внезапно перестали выходить на связь. Родным наших защитников советуют иметь контакты побратимов, непосредственного командира и командира воинской части, заместителя командира в/ч по морально-психологическому обеспечению, а также контакты ТЦК и СП, которым призывался воин.

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На своем канале в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что советы были разработаны МО совместно с Главным управлением морально-психологического обеспечения ВСУ и общественным движением "Женская сила Украины". "Важно, чтобы родные и близкие наших воинов были уверены в их безопасности и не находились в неизвестности. Поэтому, чтобы избежать лишних волнений, мы подготовили для вас несколько важных советов", – сообщается в буклете.

К кому обращаться в следующих ситуациях:

– если с военным нет связи больше 3-х дней без предупреждения – родные обращаются к непосредственному командиру;

– если связь с непосредственным командиром отсутствует – родные обращаются к командиру части или его заместителю по МПО;

– если непосредственный командир не принимает рапорт – военный обращается к командиру в/ч;

– если с военным отсутствует связь более 10 дней без предупреждения, связи с командиром у родных нет – родные обращаются в ТЦК и СП по месту призыва военнослужащего;

– по вопросам оформления социальных выплат в случае наступление экстренных обстоятельств (с документами, подтверждающими обстоятельства и родственные связи) – родные обращаются в ТЦК и СП по месту призыва военнослужащего;

– по вопросам предоставления отпусков, перевода в другое подразделение, направления на лечение или военно-врачебную комиссию и т.п. – военный подает рапорт лично;

– если необходима справка о доходах – военный лично подает заявление в финслужбу воинской части.

В Минобороны добавили, что ответы на вопросы о выплатах, справках о доходах, восстановлении документов и т.д. предоставляются исключительно военнослужащему по поданному им письменному запросу.

В случае возникновения дополнительных вопросов или если проблемные вопросы не решаются, можно позвонить на горячую линию МО Украины по номеру: 0 800 500 442.

Также родным посоветовали не распространять в открытом доступе (в соцсетях, чатах, форумах и т.п.) любую информацию о защитнике страны и его данные (должность, номер части, места дислокации в/ч или отдельного подразделения и т.п.). Это подвергает военнослужащего и его побратимов опасности. Кроме того, мошенники могут использовать ваши личные контакты и контакты защитника.

Скачать файл PDF можно по этой ссылке. Буклеты также можно взять в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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