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Родственник на фронте и не выходит на связь: в Минобороны обнародовали алгоритм действий

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,7 т.
Что делать, если военнослужащий перестал выходить на связь

Министерство обороны Украины подготовило алгоритм действий для родственников военнослужащих, если те внезапно перестали выходить на связь. Родным наших защитников советуют иметь контакты побратимов, непосредственного командира и командира воинской части, заместителя командира в/ч по морально-психологическому обеспечению, а также контакты ТЦК и СП, которым призывался воин.

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На своем канале в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что советы были разработаны МО совместно с Главным управлением морально-психологического обеспечения ВСУ и общественным движением "Женская сила Украины". "Важно, чтобы родные и близкие наших воинов были уверены в их безопасности и не находились в неизвестности. Поэтому, чтобы избежать лишних волнений, мы подготовили для вас несколько важных советов", – сообщается в буклете.

К кому обращаться в следующих ситуациях:

если с военным нет связи больше 3-х дней без предупреждения – родные обращаются к непосредственному командиру;

если связь с непосредственным командиром отсутствует – родные обращаются к командиру части или его заместителю по МПО;

если непосредственный командир не принимает рапорт – военный обращается к командиру в/ч;

если с военным отсутствует связь более 10 дней без предупреждения, связи с командиром у родных нет – родные обращаются в ТЦК и СП по месту призыва военнослужащего;

по вопросам оформления социальных выплат в случае наступление экстренных обстоятельств (с документами, подтверждающими обстоятельства и родственные связи) – родные обращаются в ТЦК и СП по месту призыва военнослужащего;

по вопросам предоставления отпусков, перевода в другое подразделение, направления на лечение или военно-врачебную комиссию и т.п. – военный подает рапорт лично;

если необходима справка о доходах – военный лично подает заявление в финслужбу воинской части.

В Минобороны добавили, что ответы на вопросы о выплатах, справках о доходах, восстановлении документов и т.д. предоставляются исключительно военнослужащему по поданному им письменному запросу.

В случае возникновения дополнительных вопросов или если проблемные вопросы не решаются, можно позвонить на горячую линию МО Украины по номеру: 0 800 500 442.

Также родным посоветовали не распространять в открытом доступе (в соцсетях, чатах, форумах и т.п.) любую информацию о защитнике страны и его данные (должность, номер части, места дислокации в/ч или отдельного подразделения и т.п.). Это подвергает военнослужащего и его побратимов опасности. Кроме того, мошенники могут использовать ваши личные контакты и контакты защитника.

Скачать файл PDF можно по этой ссылке. Буклеты также можно взять в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие документы нужны для оформления отсрочки от мобилизации.

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